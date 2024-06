„Let’s Dance“-Ikone nimmt Abschied – der Grund ist traurig

Ein Schock für alle Fans! Die strahlende „Let’s Dance“-Ikone und werdende Mutter Christina Hänni hat eine drastische Entscheidung getroffen: Sie verabschiedet sich vorerst von Social Media.

Der Grund? Ein Sturm aus Hass und Häme, der selbst vor einer Schwangeren nicht Halt macht.

„Let’s Dance“: Vom Tanzparkett ins digitale Minenfeld

Der RTL-Star, bekannt für ihre lebensfrohen Tanzmoves und ihr strahlendes Lächeln, teilte regelmäßig glückliche Momente ihrer Schwangerschaft auf Instagram. Doch was als süße Reise begann, verwandelte sich schnell in einen Albtraum. „Instagram ist im Moment kein guter Ort für mich“, enthüllte sie in einer bewegenden Instagram-Story. Die Plattform, einst eine Quelle der Freude, wurde zum Schauplatz unerbittlicher Kritik und persönlicher Angriffe. Unter den vielen herzlichen Glückwünschen mischten sich immer wieder unangebrachte Kommentare, die Christina tief trafen.

„Es geht nicht mehr um die Person Christina Hänni“, sagt sie sichtlich emotional. Die ständige Beurteilung ihres Körpers und die böswilligen Spekulationen haben ihre Spuren hinterlassen. Während sich die Tänzerin aus der digitalen Welt zurückzieht, steht ihr Ehemann Luca Hänni fester denn je an ihrer Seite. Er hat sich als wahrer Fels in der Brandung erwiesen, bereitete nicht nur das Kinderzimmer, sondern das gesamte Haus liebevoll auf den neuen Erdenbürger vor

„Du hast das ganze Haus fertiggemacht, den ganzen Garten, die Terrassen, du hast alles geputzt mit deinen Gummistiefeln“, schwärmt Christina in ihrem Podcast „Don’t worry Be Hänni“. Die Dauer ihrer Social Media-Auszeit lässt Christina bewusst offen. Eine kluge Entscheidung, die ihr und ihrer Familie den Raum gibt, sich auf das bevorstehende Babyglück zu konzentrieren…