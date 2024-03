„Let’s Dance“-Star macht eindeutiges Geständnis – „Nicht böse sein“

Am Freitagabend (8. März) war nicht etwa ein Tanz oder Llambis scharfe Kritik das Gesprächsthema, sondern Victoria Swarovskis neuer Look sorgte für Aufsehen. Die „Let’s Dance“-Moderatorin, normalerweise mit einer blonden Wallemähne, präsentierte sich überraschend mit dunkelbraunen Haaren und Pony. Nach vielen Spekulationen gibt der RTL-Star nun “Entwarnung“.

Die Frage, ob Victoria Swarovski tatsächlich ihre Haarfarbe verändert hat, wurde endlich beantwortet. Nachdem die 30-Jährige in der zweiten Folge der 17. Staffel mit einer ungewohnt dunklen Mähne für Verwirrung sorgte, klärte sie die Situation auf Instagram: Es handelte sich lediglich um eine Perücke!

„Let’s Dance“-Moderatorin schafft Klarheit

Die Moderatorin, die für ihre blonden Locken bekannt ist, hatte sich für eine 90er-Party-Themenfolge ein temporäres Umstyling gegönnt. Mit dem Post „Bye bye dark hair – it was fun for our 90s night, but I will always stay a Blondie“ verabschiedete sie sich von dem dunklen Haar und bestätigte, dass sie ihren Fans als Blondine erhalten bleibt. Doch wie finden das ihre Anhänger?

„Let’s Dance“: Fans reagieren gespalten

Fans und Follower reagierten sofort, sowohl positiv als auch negativ, auf die Aufklärung. „Liebe Victoria, nicht böse sein, nur das sah nicht gut aus, und hat dich 10 Jahre älter gemacht.“, schrieb eine Followorin. Eine andere fügt hinzu: „Ein Glück. Der Look sah so gar nicht glossy aus.“

Während einige erleichtert aufatmeten, äußerten andere ihre Begeisterung für den unerwarteten Look. Kommentare wie „Ich finde diesen Look toll. Einfach mal etwas anderes und sehr besonders. Ich finde, es steht Dir super“ oder „Sieht so so gut aus!“ zeigten, dass Swarovski auch als Brünette überzeugen konnte.

Trotz der zahlreichen Reaktionen auf ihre vorübergehende Haarfarbe scheint die Moderatorin keine dauerhafte Veränderung zu planen. Die vielschichtige Resonanz auf ihre Experimentierfreude hat jedoch die Vorfreude auf ihre kommenden Auftritte bei „Let’s Dance“ deutlich erhöht. Welche Überraschung sie sich wohl für die nächste Show ausdenken wird?