Valentin Lusin: „Let’s Dance“-Profi in Sorge: „Ich muss was beichten!“

Es herrscht Alarmstufe Rot im Hause Lusin! Denn wie der „Let’s Dance“-Profitänzer nun verrät, tappte er in ein klassisches Ehe-Minenfeld. Der Grund ist gravierend: Er vergaß den zehnten Hochzeitstag mit Ehefrau Renata.

Gegenüber RTL enthüllt der frischgebackene Papa, wie er sich aus dem klassischen Missgeschick herauswirbeln konnte…

„Let’s Dance“: Statt Rosenhochzeit

Selbst die sichersten Schritte im Leben eines Profitänzers können mal daneben gehen. Gerade noch schwebte Valentin Lusin auf Wolke sieben zwischen Babyglück und Tanzfieber, dann knallt der große Schock herein: Er hat seinen Hochzeitstag komplett vergessen. Doch das Schicksal meint es gut mit ihm, denn ein glücklicher Zufall verhindert Schlimmeres. Am Vorabend (30. Mai) der großen „Let’s Dance“-Profi-Challenge fiel es Valentin wie Schuppen von den Augen – dank der Glückwünsche von Fans und Freunden.

„Ich gucke auf meinen Ring und dann wird mir klar: Heute vor zehn Jahren haben wir geheiratet“, erzählt Valentin während eines RTL-Interviews. In Windeseile zückte er sein Handy: „Hallo, Schatzi! Du weißt doch, wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Tag… Ich muss jetzt wirklich was beichten: Herzlichen Glückwunsch zu unserem Hochzeitstag!“, so Valentin zu seiner Renata. Doch wer glaubt, dass die Neu-Mama komplett die Beherrschung verliert, der irrt! Auch Renata scheint ihre Rosenhochzeit komplett vergessen zu haben. Ein Zufall, der Valentin wohl vor einem größeren Ehe-Drama bewahrt hat.

„Ich glaube, ich lebe und stehe hier nur noch, weil sie es wirklich vergessen hat“, scherzt der „Let’s Dance“-Tänzer und zeigt, dass Humor manchmal der beste Klebstoff für eine Ehe ist. Also Ende gut, alles gut!