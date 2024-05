„Let’s Dance“: Am Tag nach der Ausstrahlung darf es jeder wissen

Bereits seit Ende Februar verzaubern prominente Teilnehmer die Zuschauer der RTL-Show „Let’s Dance“ mit beeindruckenden Einlagen auf dem Tanzparkett. Im Anschluss an die vorgeführte Choreografie bewertet die hochkarätige Jury in Form von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez die Tanzschritte der Amateurtänzer schonungslos ehrlich.

Am Freitag (10. Mai) fand bereits das Viertelfinale von „Let’s Dance“ statt. Am Tag nach der Ausstrahlung herrscht nun Gewissheit.

„Let’s Dance“: Eine ganz besondere Show

Nur noch sieben Promis tanzen um den großen „Let’s Dance“-Pokal. Im Viertelfinale der beliebten RTL-Show musste Lulu Lewe ihre Reise in der beliebten Tanzshow beenden. Doch die letzte Ausgabe der Primetime-Show schrieb Geschichte! Zum ersten Mal in der Historie von „Let’s Dance“ wurde die Liveshow außerhalb des Kölner Fernsehstudios aufgezeichnet.

Stattdessen versammelte sich das Publikum im Kölner Musical Dome. Der Abend stand unter dem Motto „Moulin Rouge“ und die prominenten Teilnehmer überzeugten die Jury mit eindrucksvollen Tanzeinlagen.

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, konnte der Sender RTL einen Anstieg der Einschaltquoten trotz des besonderen Drehorts nicht verzeichnen. Dennoch blieben die Quoten, wie auch in den vergangenen Woche, auf einem hohen Niveau. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährige war „Let’s Dance“ mit einem Marktanteil von 20,5 Prozent an der Spitze. Stolze 0,84 Millionen Menschen schalteten hier die Prime-Time-Show ein.

Beim Gesamtpublikum erreichte die RTL-Show immerhin einen Marktanteil von 16,1 Prozent. Die Reichweite betrug in dieser Gruppe 3,18 Millionen, in der vergangenen Woche erreichte die Tanzshow sogar 3,6 Millionen Zuschauer.

Die guten Einschaltquoten des Viertelfinales lassen auf ähnlich gute Zahlen für das Halbfinale und Finale in den kommenden zwei Wochen hoffen. Die Tanzkünste der prominenten Teilnehmer scheinen die RTL-Zuschauer auch in diesem Jahr in Atem zu halten.