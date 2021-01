„Let's Dance“ (RTL): Mickie Krause verrät – deshalb nimmt er wirklich an der Tanzshow teil

Für die neue Staffel „Let's Dance“ fährt RTL mal wieder schwere Geschütze auf. Die Liste der neuen Kandidaten lässt erahnen: Langweilig wird es dieses Jahr bestimmt nicht.

Einer der Teilnehmer bei „Let's Dance“ ist Mickie Krause. Er verrät jetzt, warum er die Schlagerbühne gegen ein paar Tanzschuhe tauscht.

„Let's Dance“: Mickie Krause freut sich schon auf die Herausforderung

Normalerweise ist Mickie Krause eher am Ballermann, als auf dem Parkett zu finden. Doch für die neue Staffel von „Let's Dance“ wagt sich der Schlagerstar in die Tanzschule. In einem Video bei „RTL.de“ verrät er jetzt, wieso er wirklich an der Show teilnimmt.

Die Antwort ist denkbar simpel – Mickie Krause ist langweilig. „Ganz einfach, ich habe Zeit. Seit 2020 bin ich quasi arbeitslos.“, verrät der Schlagerstar.

Das ist Mickie Krause:

Mickie Krause heißt eigentlich Michael Engels

Er wurde am 21. Juni 1970 in Wettringen geboren

Mit dem Song „10 nackte Friseusen“ hatte er seinen Durchbruch

Sein Markenzeichen ist das Tragen einer Perücke, damit will er sein Privatleben schützen

Normalerweise steht der 50-Jährige auf Mallorca auf der Bühne, doch wegen Corona finden am Ballermann derzeit keine Partys statt.

Kann Mickie Krause die Jury überzeugen? Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Obwohl Mickie Krause bisher nicht viel Tanzerfahrung hat, ist er zuversichtlich, dass er gut abschneiden wird. „Was das Tanzen angeht, bin ich 'ne Bratwurst“, witzelt er.

In dem Video bei „RTL.de“ stellt er mit Blick auf die vergangen Staffeln allerdings fest: „Ich glaube ich bin nicht der Erste, der bei 'Let's Dance' mitmacht und nicht tanzen kann. Da waren schon andere Bratwürste vor mir am Start.“

„Let's Dance“ startet am 26. Februar bei RTL.

