„Let’s Dance“: Ausstrahlung bringt Klarheit – RTL zieht eindeutiges Urteil

Fulminant ist die erste Show der neuen Staffel von „Let’s Dance“ an den Start gegangen. Die Tanzeinlagen wollten sich am 1. März viele Zuschauer nicht entgehen lassen. Doch konnte die zweite Show da mithalten?

Was die Unterhaltung anbelangt, auf jeden Fall. Immerhin sorgte „Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski für den ersten Hingucker des Abends. Die 30-Jährige präsentierte sich mit einem neuen Look und überraschte alle.

Zudem sorgte der zweite Exit der Sendung für ordentlich Zündstoff. Tillmann Schulz musste nach einem deftigen Schlagabtausch mit Juror Joachim Llambi die Show verlassen (hier mehr dazu).

„Let’s Dance“: RTL feiert nächsten Erfolg

Somit ist es kein Wunder, dass sich RTL auch nach Show 2 auf gute Einschaltquoten freuen durfte. 3,52 Millionen Menschen schalteten laut „DWDL“ ab 20:15 Uhr im Schnitt ein. Vor allem das junge TV-Publikum saß offenbar wieder gespannt vor dem Fernseher, denn unter den 3,52 Millionen Menschen waren 0,96 Millionen 14- bis 49-Jährige sowie 1,77 Millionen 14- bis 59-Jährige. Genau die Zielgruppe, die RTL besonders im Blick hat. Auch wenn die Zahlen nicht an die erste Show rankommen, ist das Interesse an „Let’s Dance“ offenbar nach wie vor ungebrochen.

Und damit konnte der Sender am Freitagabend (8. März) die Konkurrenz im Abendprogram weit hinter sich lassen. Mit 20,9 Prozent ging die Marktführung mit Abstand an RTL. Und das präsentiert RTL auch stolz auf „X„. Was nicht heißt, dass sich die Konkurrenz nicht über kleine Erfolge freuen durfte.

Vor allem Sat.1 wird sich über die gelungene Rückkehr von „Die besten Comedians Deutschlands“ freuen. Zur Prime Time lief die Sendung im Schnitt auf 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und landete somit klar über dem Senderschnitt.