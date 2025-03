Joachim Llambi: Kurz nach „Let’s Dance“ folgt die bittere Quittung

Der Startschuss zur 18. Staffel von „Let’s Dance“ fiel am Freitagabend (28. Februar) mit einer Mischung aus Tanz, Emotionen und Llambis unvergleichlicher Kritik. Die Woche nach der Kennenlernshow brachte gleich einige Überraschungen mit sich.

Neben Krankheitsausfällen, Standing Ovations und Buh-Rufen musste auch ein Paar die Koffer packen. Am Ende traf es Komiker Osan Yaran (28) und Christina Hänni (35). Doch am Tag danach stellte sich die Frage: Wie viele Zuschauer interessierten sich für die erste Sendung? Und konnte sie gegen die starke TV-Konkurrenz bestehen?

„Let’s Dance“-Sendungen im Vergleich

Die Einschaltquoten zeigen ein anderes Bild. Bereits die Kennenlernshow blieb laut „DWDL“ hinter den Vorjahreswerten zurück, und auch in der zweiten Woche zeigt sich: „Let’s Dance“ kann momentan nicht an die gewohnten Quoten anknüpfen. Am Freitag schalteten im Schnitt 3,39 Millionen Zuschauer ein, das sind etwa eine halbe Million weniger als bei der zweiten Show im letzten Jahr.

Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil von 24,4 auf nur noch 17,2 Prozent. Trotzdem war die Kult-Tanzshow in der Primetime die meistgesehene Sendung bei den Jüngeren, musste sich jedoch später am Abend der „heute-show“ geschlagen geben. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen reichte es “nur“ für Platz 2 hinter dem ZDF-Krimi „Der Staatsanwalt“.

Derweil konnte auch „The Voice Kids“ auf Sat.1 leicht zulegen und erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen 9,1 Prozent Marktanteil. Vox überzeugte mit „Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt“ und einem Marktanteil von 8,8 Prozent in der jungen Zielgruppe. ProSieben und RTLzwei mussten sich mit ihren Filmen und Serien weiter hinten einreihen, während „Navy CIS“ bei Kabel Eins mit weniger als 2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen floppte.