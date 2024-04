„Let’s Dance“ macht es offiziell – jetzt herrscht Gewissheit

Die aktuelle „Let’s Dance“-Staffel auf RTL läuft auf Hochtouren – da lässt der Sender die Bombe platzen: In der nächsten Folge am Freitag (12. April) werden die Karten noch einmal neu gemischt. Dann werden die Tanzpaare in völlig neuer Konstellation gegeneinander antreten. Jetzt ist auch klar, wer mit wem tanzt!

Der Schock bei den Tanzpaaren war groß, als Juror-Chef Joachim Llambi mitten in der Live-Show am Freitagabend (5. April) verkündete: „Nächste Woche werden unsere lieben Prominenten nicht mit ihrem Partner tanzen!“ Das bedeutet: Partnertausch! Klar, dass das nicht bei allen gut ankam. Immerhin trainiert man seit Wochen mit ein und derselben Person, hat sich aufeinander eingestellt (wir berichteten).

+++„Let’s Dance“: Nach Mega-Comeback – Bilder sprechen deutliche Sprache+++

„Let’s Dance“ mischt die Tanz-Paare kräftig durch

Jetzt herrscht auch Gewissheit, wer mit wem tanzen wird. RTL gab die neuen Paare auf seinem Instagram-Account bekannt. Sportskanone Sophia Thiel wird mit dem frischgebackenen Vater Valentin Lusin das Tanzbein schwingen. Comedian Tony Bauer bekommt als neue Partnerin Marta Arndt. Moderatorin Jana Wosnitza wird mit Massimo Sinató tanzen und Schauspieler Mark Keller darf sich auf „Let’s Dance“-Liebling Ekaterina Leonova freuen.

Mehr aus der Show: „Let’s Dance“-Star Sophia Thiel am Ende ihrer Kräfte – „Nerven liegen blank“

Die weiteren Tanzpaare: Biyon Kattilathu und Malika Dzumaev, Detlef Soost und Kathrin Menziger, Ann-Kathrin Bendixen und Vadim Garbuzov, Lulu und Alexandru Ionel sowie Gabriel Kelly und Anastasia Stan.

Mehr News und Themen haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Let’s Dance“: Letztes Jahr flog niemand beim Partnertausch

Bleibt abzuwarten, wie sich die Promis mit ihren neuen Partnern so schlagen werden – den Partnertausch gab es bereits in der vergangenen Staffel. Damals flog keiner aus der Show, es gab aber Bonus-Punkte zu erspielen.