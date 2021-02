„Let's Dance“ (RTL): Beliebter Tänzer spricht über Ausstieg – und packt über Show aus

Er galt als einer der Lieblinge in der RTL-Show „Let’s Dance“. Doch nach zehn Jahren auf dem TV-Tanzparkett hat sich Erich Klann nun dazu entschlossen, „Let’s Dance“ den Rücken zu kehren.

Der Profi-Tänzer erklärt nun in einem Interview, was ihn dazu bewog und wie es wirklich hinter den Kulissen abging.

„Let's Dance“ (RTL): Erich Klann packt nach Ausstieg aus

Auch seine Partnerin Oana Nechiti kennt das Leben als Tänzerin bei „Let’s Dance“ – und auch sie wird dieses Jahr erneut nicht dabei sein. Für Erich ist es laut „Bild am Sonntag“ nun wichtig, mehr bei seiner Familie in Paderborn (NRW) zu sein, wo er zusammen mit Oana eine Tanzschule betreibt.

Noch bereut er seinen Ausstieg offenbar nicht.

---------------

Mehr News zu „Let's Dance:

---------------

„Let's Dance: Erich Klann verrät Geheimnisse der Show

Denn woran der Tanzbegeisterte während seiner Teilnahme an „Let’s Dance“ am meisten zu knabbern hatte, verrät er gegenüber der „Bild am Sonntag“: „Was mir gar nicht fehlen wird, ist der unruhige Schlaf vor den Shows und die lange Zeit, die man von der Familie getrennt ist! Man gibt über mehrere Monate viel Privatleben auf, was keine Selbstverständlichkeit ist. Dazu kommt vor jeder Show die Ungewissheit, ob dein Promi-Partner die Nerven behält und keinen Blackout bezüglich der Choreografie bekommt.“

Let's Dance: Die Unternehmerin Judith Williams und der Profitänzer Erich Klann. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Und auch IHN will Erich Klann hinter sich lassen: „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi. „Von Joachim Llambi werde ich die nächsten Monate sicher noch Alpträume haben!“

Eine Sache hat ihn in der RTL-Show jahrelang obendrein beschäftigt. Die Tatsache, dass Schwierigkeitsgrade bei der Beurteilung der Kandidaten seiner Meinung nach nicht berücksichtigt werden. „Da werden oft leichte tänzerische Elemente gerne mal in dem Himmel gelobt. Das ist oftmals nicht konform mit dem Erlebnis der Prominenten und Profis!“, so der 33-Jährige weiter.

------------------------------

„Let’s Dance“: Das sind die Kandidaten der neuen Staffel 2021:

Jan Hofer

Nicolas Puschmann

Auma Obama

Kai Ebel

Valentina Pahde

Mickie Krause

Senna Gammour

Erol Sander

Lola Weippert

Rúrik Gíslason

Ilse DeLange

Kim Riekenberg

Simon Zachenhuber

Vanessa Neigert

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Um dem entgegen zu wirken, hat Erich Klann nun eine Idee. Gemeinsam mit Oana Nechiti wird er ab Freitag, dem Start von „Let’s Dance“, in seinem neuen Podcast „Tanz oder gar nicht – Let‘s talk“ Klartext über die Sendung sprechen und Kommentare nach der Show abgeben. (jhe)