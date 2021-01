„Let's Dance“ (RTL): Kandidatin mit Kampfansage schon vor der Show – „Würde mich mit dem anlegen“

In der kommenden „Let's Dance“-Staffel könnte es explosiv werden - wenn diese beiden aufeinander treffen.

Auweia! Wenn diese beiden bei „Let's Dance“ aufeinander treffen, könnte es knallen...

Am 26. Februar startet die neue Staffel von „Let's Dance“. Auch in der 14. Ausgabe der RTL-Tanzshow treten wieder einige namhafte Promis an.

„Let's Dance“-Kandidatin ist kein Fan von Joachim Llambi

Mit dabei ist Ex-Girlgroup-Mitglied Senna Gammour (Monrose). Vor allem „Let's Dance“-Juror Joachim Llambi sollte sich deshalb vorsehen.

Denn Senna Gammour hat schon vor ihrer Teilnahme bei „Let's Dance“ eine klare Meinung zu Joachim Llambi. Der ehemalige Turniertänzer gilt als kritischster Juror der RTL-Show und hat schon das ein oder andere niederschmetternde Urteil abgegeben.

Joachim Llambi gilt als „Let's Dance“-Bösewicht: Vor seinem Urteil fürchten sich die Promis. Foto: picture alliance/dpa

Mit den harten Sprüchen des 56-Jährigen scheint Senna Gammour nicht zurechtzukommen. Schon im Januar 2016 wetterte die Sängerin in einem Interview gegen den Wertungsrichter.

Das sind die „Let's Dance“-Teilnehmer 2021:

Jan Hofer

Nicolas Puschmann

Auma Obama

Kai Ebel

Valentina Pahde

Mickie Krause

Senna Gammour

Erol Sander

Lola Weippert

Rúrik Gíslason

Ilse DeLange

Kim Riekenberg

Simon Zachenhuber

Vanessa Neigert

„Let's Dance“: Senna Gammour macht Kampfansage

Gegenüber „Promiflash“ sagte Senna Gammour damals: „Ich würde mich mit diesem – wie heißt der Schreihals in der Jury? Joachim Llambi... Ich glaube, ich würde mich mit dem anlegen.“ Wenn das mal keine Kampfansage ist.

Das ist Senna Gammour:

Senna Gammour wurde am 28. Dezember 1979 in Frankfurt am Main geboren

Sie ist eine deusche Popsängerin und Moderatorin

Bekannt wurde sie 2006 durch die Casting-Band „Monrose“ bei Popstars

Die Girlband trennte sich 2011

Llambis Kommentare empfinde die Musikerin als ziemlich respektlos. Auf sie wirke der Juror deshalb „kratzig und frustriert“.

Ex-„Monrose“-Star Senna Gammour will jetzt das Tanzbein schwingen. Foto: TVNOW / Dhana Sabira

So laut Senna Gammour auch bellt, vor Llambis Urteil ist sie nicht gefeit. Es bleibt also spannend, wie das erste Zusammentreffen der beiden aussehen wird. Wenn es nach den Aussagen des Ex-„Monrose“-Stars geht, könnte es ganz schön laut werden.

