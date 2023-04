„Let’s Dance“ (RTL): Fans außer sich – „Eine Frechheit“

Geschmäcker sind verschieden. Das gilt nicht nur im kulinarischen Sinne, sondern auch bei der Bewertung von Tanzeinlagen. Verständlich also, dass es auch bei „Let’s Dance“ immer mal wieder zu Diskrepanzen zwischen Juror, Tänzer und RTL-Publikum kommt. Selten aber waren diese so groß, wie am vergangenen Freitagabend (14. April 2023).

Da mussten bei „Let’s Dance“ gleich zwei Stars ihre Tanzschuhe an den Nagel hängen. Eine Entscheidung, mit der nicht alle Fans der RTL-Tanzsendung zufrieden waren. Doch klären wir doch erst mal, was überhaupt geschehen war.

„Let’s Dance“-Zuschauer sind stinksauer

Nach der Osterpause am vergangenen Karfreitag, ging es in Köln nun wieder hoch her. Für zwei Paare sollte die Show jedoch ihre letzte sein. So flogen neben Starkoch Ali Güngörmüs und seiner Tanzpartnerin Christina Luft auch Handballstar Mimi Kraus und Mariia Maksina raus. Auch, weil Juror Joachim Llambi an diesem Abend mit einer ungewöhnlichen Punktevergabe auffiel.

Stolze neun Punkte verteilte der arrivierte Juror an Kandidat Knossi, der bislang nicht durch die höchsten Punktzahlen aufgefallen war. Da staunte selbst Moderatorin Victoria Swarovski. Und auch die Fans waren durchaus verblüfft (um es mal nett auszudrücken).

„Armer Mimi. Echt traurig, dass der sonst so strenge Llambi das Ganze entscheidet, weil er plötzlich unverständlich hohe Punkte für Knossi zieht“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer bei Twitter. Ein anderer ergänzt: „Wie Mimi sich fühlen muss, wenn er durch Llambis Bonuspunktevergabe an Knossi rausgeflogen ist. Jeder konnte sehen, wer hier besser getanzt hat. Vielleicht hat Llambi keinen Bock mehr und verlässt die Show. Könnte man fast denken.“

Llambi im Zentrum der Kritik

Doch damit nicht genug der Kritik. „An die Macher von Lets Dance: Kann mir einer mal erklären, wie diese Show noch gerecht ablaufen soll, wenn Herr Llambi ständig Technik kritisiert und Punkte drastisch kürzt, aber dann aus dem Nichts hohe Punkte für Showeinlagen einzelner Kandidaten raushaut?“, fragt ein Zuschauer ebenfalls bei Twitter.

Ein Vierter meckert: „Eigentlich meckert Llambi immer rum, wenn zu viel Show gemacht und zu wenig getanzt wird. Und Technik ist ihm sehr wichtig. Bei Knossi wirft er das alles jede Woche über Bord. Das hat schon ein Geschmäckle.“ Und ein Fünfter ergänzt ganz lapidar: „Was eine Frechheit.“