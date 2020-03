Let's Dance: Laura Müller weint – ausgerechnet SIE saß im Publikum

„Let's Dance“ geht in die 13. Staffel

Der Live-Ticker zur Show!

Am Freitag stieg die zweite Live-Show der 13. Staffel der beliebten Tanz-Show „Let's Dance“ bei RTL. In der vergangenen Woche musste Ex-Fußballerin Steffi Jones die Segel streichen. Nun waren die Fans wieder gespannt: Wie schlägt sich Playboy-Häschen und Wendler-Freundin Laura Müller? Wie die anderen Promis? Wer wird die Jury überzeugen können?

Alle Infos zum Nachlesen in unserem „Let's Dance“-Live-Ticker:

00.05 Uhr: Wer ist raus?

Isabel und Ailton oder Sabrina und Nikita? Wer ist raus?

Am Ende entschieden die Zuschauer: Ailton und Isabel werden wir in der nächsten Woche wieder sehen - Sabrina und Nikita wurden rausgewählt!

Was viele gar nicht bemerkt haben. Im Studio saß auch Vorjahreskandidatin Kerstin Ott. Der Schlagerstar hatte sich als Teilnehmer der Show zwar gar nicht wohl gefühlt. Als Gast scheint dies jedoch ganz anders zu sein. Zusammen mit Partnerin Karoline saß sie knutschend im Publikum.

Diese 12 Paare sind in der 70-er Show dabei:

Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin

Ilka Bessin und Erich Klann

John Kelly und Regina Luca

Loiza Lamers und Andrzej Cibis

Laura Müller und Christian Polanc

Luca Hänni und Christina Luft

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinato

Martin Klempnow und Marta Arndt

Ailton und Isabel Edvardsson

Sükrü Pehlivan und Alona Uehlin

Moritz Hans und Renata Lusin

Tijan Njie und Kathrin Menzinger

00.04 Uhr: Sie müssen zittern

Ailton, Sabrina und Sükrü müssen zittern. Auch Sükrü ist weiter.

23.57 Uhr: Sie sind weiter

Los geht's.

Sie sind auch nächste Woche dabei:

Luca und Christina

Lili und Massimo

Moritz und Renata

Martin und Marta

Ulrike und Valentin

Tijan und Kathrin

Loiza und Andrzej

Ilka und Erich

Laura und Christian

John und Regina

23.47 Uhr: Die große Entscheidung

Die Entscheidung naht - die Telefonleitungen sind geschlossen! Das Ergebnis steht also fest. Gleich werden wir es erfahren.

23.30 Uhr: Das sagen die Punkte

13 Paare haben getanzt - die Bewertungen könnten unterschiedlicher kaum sein. Die Tabelle führen an Moritz und Renata sowie Lili und Massimo mit jeweils 26 Pukten. Das Schlusslicht bilden John und Regina knapp hinter Ailton und Isabel.

Wer muss heute gehen?

23.22 Uhr: Tijan Njie tanzt Cha Cha Cha

„Don't Start Now“ - zu diesem Song wollen Tijan und Kathrin eine einzigartige Performance abliefern.

„Rythmisch - aber deine Haltung!“ Jorge hat Kritik. Auch Motsi fand, dass Tijan nervös war. Und Llambi? Er findet, Tijan habe zu viel geposed - so wie Laura Müller letzte Woche.

Die Jury war kritisch - doch am Ende gibt es 22 von 30 möglichen Punkten. Selbst Joachim Llambi lässt eine sieben springen.

23.13 Uhr: John Kelly mit seinem ersten Jive

Als vorletzter Kandidat präsentiert John Kelly einen Jive. „I love you Baby“ hat er sich dafür ausgesucht. Voller Schwung und Energie hüpft er über die Bühne.

„Frustrierend“, lautet das Fazit des Sängers - er hat sich vertanzt.

Motsi Mabuse ist auch nicht begeistert. Licht und Schatten hat sie gesehen - und hofft auf die Anrufe der Zuschauer. „Das war heute leider nix.“ Deutliche Worte von Herrn Llambi.

Auch die Punkte spiegeln das wider: Zehn Punkte gibt's nur, die wenigsten des Abends. John und Regina müssen zittern.

--------------------------------

Mehr zu „Let's Dance“, Laura Müller und Michael Wendler:

++ Michael Wendler: Nach Mega-Blamage – Laura Müller mit eindeutigen Worten „Und jetzt...“ ++

++ „Let's Dance“: Heiratsantrag für Laura Müller? Jetzt spricht Michael Wendler Klartext ++

--------------------------------

22.59 Uhr: Laura Müller will sich beweisen

Wie immer spät am Abend kommt die Freundin vom Wendler, Laura Müller, auf die Bühne. Ihr Schaaaatzi sitzt natürlich im Publikum.

Die 19-Jährige spricht über ihren Song „You don't own me“ - und schwierige Zeiten in ihrem Leben. Die Kritik, als ihre Beziehung mit dem Schlagerstar bekannt wurde, habe sie verletzt. Doch die negative Energie möchte sie nun in Positives umwandeln. Ob ihr das gelingen wird? Mit Christian Polanc tanzt sie den Wiener Walzer.

Von Michael Wendler gibt es Stadning Ovations - von den Zuschauern um ihn herum leider nicht.

Joachim Llambi: „Es war Bewegung drin, auch wenn die Fußarbeit komplett falsch war.“

Insgesamt gibt 20 Punkte von der Jury für den emotionalen Striptease von Laura Müller.

22.47 Uhr: Ilka Bessin tanzt Cha Cha Cha

Komikerin Ilka Bessin alias „Cindy von Marzahn“ tanzt mit ihrem Erich Cha Cha Cha unter „Respect“ von Aretha Franklin.

Jorge: „Ich hatte Spaß, ich hatte Freude! Das war richtig gut.“ Motsi: „Mehr davon, bitte!“

17 Punkte für Ilka und Erich!

22.41 Uhr: Publikum applaudiert, Jury kritisch

Zwischendurch gab es immer mal wieder Applaus vom Publikum. Die Jury ist gespaltener. Herr Llambi: „Früher waren sie Mittelstürmer. Und als Mittelstürmer agiert man immer. Hier haben sie immer nur reagiert. Versuchen sie, sich mehr zu bewegen.“ Motsi dagegen lobt: „Ich war so gebannt von deiner Energie! Du hast ein warmes Herz, und das sieht man auf der Tanzfläche!“

Die Punkteausbeute? Eher mau: zwölf Punkte – Jorge und Motsi jeweils fünf, Herr Llambi nur zwei.

22.30 Uhr: „Kugelblitz“ tanzt Langsamen Walzer

Jetzt, jaa, jetzt ist der „Kugelblitz“ dran! Ailton tanzt mit seiner Isabel Langsamen Walzer! Na, ob das gut geht...

22.20 Uhr: Wow, Herr Llambi kann überschwänglich loben: „Soo gut!“

Hui, da wurde es auch mal schlüpfrig, als Masimo Lili unterm Rock schaute – natürlich nur als Teil der Choreografie! Der Jive zu „Lollipop“ war amüsant, inklusive Zirkus-Einlage von Artistin Lili. Jorge: „Wie eine Ballerina!“ Herr Llambi: „Ich bin ein wenig enttäuscht!“ Rumms! Und Llambi weiter: „Aber nicht von euch, sondern vom Publikum. Das war so gut getanzt, meine Damen und Herren, jetzt hauen sie doch einen mal raus hier!“ Tolle Ausbeute für Lili und Masimo: starke 26 Punkte – jeweils neun von Jorge und Motsi, acht von Llambi!

Ob Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató mit dem Jive ihre Spitzenwertung von letzter Woche noch toppen können? Was sagt die Twitter-Jury? #LetsDance — Let‘s Dance (@RTL_LetsDance) March 6, 2020

22.11 Uhr: „Tanzgott“ Masimo ist jetzt mit seiner Lili Roncalli dran

Jetzt steigt die Spannung! Masimo, der die Profi-Challenge gewann und als einziger Profi seine Partnerin aussuchen durfte, tanzt mit seiner Lili Jive.

22.09 Uhr: Ordentliche Ausbeute für Loiza

Motsi sichtlich berührt: „Du bist ein großes Mädchen mit langen Armen und Beinen, nutze das aus, um noch präsenter zu werden!“ Herr Llambi: „Deine Bewegungen müssen sicherer werden.“ Die Punkteausbeute: Jorge gibt sieben Punkte, Motsi ebenfalls und Joachim Llambi fünf. Ordentliche 19 Punkte.

22.00 Uhr: Model Loiza kommt!

Jetzt kommt Loiza Lamers! Sie tanzt mit Andrzej Cibis Contemporary – auf „Schön genug“ von Lina Maly.

21.55 Uhr: Sükrü und Alona tanzen „Bella Ciao“!

Trödelmarkt-Moderator Sükrü hat mit Alona Charleston getanzt. Die Punkteausbeute: Jorge sechs Punkte, Motsi fünf und Herr Llambi drei. Machen 14 Punkte.

21.40 Uhr: Michael Wendler im Publikum

Übrigens sitzt Michael Wendler (natürlich!) wieder im Publikum...

Wenn dich Pocher zwar endlich in Ruhe lässt, aber Llambi dich jetzt live im TV roasted: #LetsDance pic.twitter.com/3X1Gps9enT — Let‘s Dance (@RTL_LetsDance) March 6, 2020

21.39 Uhr: Fetter Punkteregen fürs Paar!

Motsi auch hier begeistert: „Man hat echt gesehen, dass du dein Potenzial genutzt hast! Tolle Technik, tolle Fußarbeit! Du warst eine Attacke, total super!“ Jorge: „Ich habe gesehen, wie hart ihr trainiert habt. Das war sooo gut!“ Knallhart-Llambi: „Du hast wirklich deine Position gehalten. Sehr guter Tango.“

Moritz und Renata. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Schöner Punkteregen für das Paar: Jorge gibt neun, Motsi ebenfalls und Llambi acht. Machen satte 26 Punkte!

21.31 Uhr: Tango von Moritz und Renata

Weiter geht es jetzt mit Moritz Hans und Renata Lusin – Tango-Time!

21.27 Uhr: Silbereisen-Vergleich – Jury gespalten

Moderator Daniel Hartwich schaut Valentin an: „Ich dachte kurz, hier würde Florian Silbereisen tanzen!“ Motsi ist vom Tanz begeistert: „Wahnsinn!“ Jorge nicht sooo sehr: „Du hast alles, du kannst mehr.“ Herr Llambi ist enttäuscht: „Seien Sie auf der Tanzfläche eine selbständige Frau, es ist ein Tanz mit Leidenschaft. Das hat gefehlt.“ Die Punkte spiegeln das wieder, Jorge und Motsi geben fünf Punkte, Llambi nur zwei – machen zwölf Zähler.

News-Frau Ulrike mit Valentin Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

21.15 Uhr: News-Dame Ulrike ist dran

Die RTL-Grand Madame Ulrike ist dran. Sie tanzt mit „ihrem“ Valentin Rumba. Und DER zeigt sich im Outfit eines Schiffskapitäns...

20.59 Uhr: Standing Ovations für Luca und Christina

Puh, das war echt nicht schlecht!

Sieht Jorge ähnlich: „Du hast ganz emotional getanzt! Du hast mich gepackt von Anfang bis Ende! Wow!“ Motsi, die ebenfalls stehend geklatscht hat: „Diese Lässigkeit, die du bringst. Und was ich ganz besonders geliebt habe: deine Übergänge. Das war so authentisch!“ Herr Llambi: „Ein großartiger Anfang. Aber dann kommst du in eine Haltung... Es ist alles riesig, aber dann kommt ein so kleiner Furz raus.“ Harter Tobak...

Luca Hänni mit Christina Luft. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Sei es drum, die Punkte können sich sehen lassen: Jorge gibt acht Punkte, Motsi ebenfalls, Herr Llambi sechs. Machen 22 Punkte!

20.55 Uhr: Luca Hänni will den Walzer vollführen

Der DSDS-Champion von 2012 ist dran! Er will mit Christina Luft den Walzer vollführen – zu „Can't stop the feeling“ von Superstar Justin Timberlake.

20.46 Uhr: Glitzer-Outfit mit Samba-Flair

Puh, das Outfit ist schon mal auffällig glitzernd. Und der Song von J. Lo („On the floor“) eh der Hammer! Jorge nach dem Tanz begeistert: „Du siehst hammermäßig aus!“ Und Motsi: „Man hat dir nicht mehr die Angst angesehen. Du bist ein Schritt weiter im Vergleich zu letzter Woche!“ Dann kommt das große ABER: „Dein Tanz muss besser werden.“ Herr Llambi knallhart wie immer: „Du musst auch vom Rhythmus da sein.“

Sabrina Setlur, die deutsche Jennifer Lopez mit den Mittelfinger-Augen. #LetsDance — Let‘s Dance (@RTL_LetsDance) March 6, 2020

Die Punkteausbeute von Mittelfinger-Setlur: nur zwölf Punkte. Ob das ausreicht? Jetzt muss sie auf ihre Fans hoffen.

Sabrina Setlur mit Nikita Kuzmin. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

20.42 Uhr: Ex-Rapperin mit Cha Cha Cha!

Ok, jetzt festhalten: Sabrina tanzt Cha Cha Cha!

20.34 Uhr: „Schöner Opening!“

Wow, das war echt nicht schlecht – zumindest im Vergleich zu letzter Woche. Sieht auch Jorge Gonzalez so: „Das war toll!“ Motsi Mabuse: „Schöner Opening!“

Und Joachim Llambi? Der letzte Woche überhaupt nicht zufrieden war? „Das war gut, du bist im Takt geblieben!“ Die Punkteausbeute lässt sich auch sehen: Sieben Punkte jeweils von Jorge und Motsi, Herr Llambi gibt immerhin fünf Zähler. Machen ordentliche 19 Punkte!

20.25 Uhr: Letzte Woche Letzter – und heute?

Letzte Woche waren Martin und Marta auf dem letzten Platz nach der Jurywertung. Jetzt tanzen sie den Charleston zu „A Cool Cat In Town“ von Tape Five. Ob sie diesmal mehr rausholen können?

20.22 Uhr: Martin Klempnow wird beginnen

So, den Anfang werden Martin Klempnow aka „Dennis aus Hürth“ und Marta Arndt machen. Wir sind gespannt...

20.15 Uhr: Endlich! Jetzt geht es los

Na dann: Lasst die Tanzspiele beginnen!

Auf dieses Opening sind die Ehrlich-Brothers neidisch. #LetsDance — Let‘s Dance (@RTL_LetsDance) March 6, 2020

19.20 Uhr: Sabrina Setlur verrät: „Ich dachte, wir müssten gehen!“

Wer nicht bis zur Live-Show zur Primetime warten kann, dem sei dieser Podcast ans Herz gelegt: Ein Gespräch während der Proben mit Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin („Ich dachte, wir müssten gehen!“):

"Ich dachte, wir gehen!" In der neuen Folge des #LetsDance-Podcasts hat Bella Lesnik bei den Proben mit Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin gesprochen. Jetzt bei @audionowde: https://t.co/KYNXUgHW1h — Let‘s Dance (@RTL_LetsDance) March 6, 2020

16.17 Uhr: Ausgerechnet! Laura Müller tanzt zu DIESEM Song!

Na, da wird der Michael Wendler aber die Stirn runzeln – mindestens! Denn: Am Freitagabend wird seine Laura mit Christian Polanc ausgerechnet zum Song „You don't own me“ von Grace den Wiener Walzer zeigen. Zu Deutsch heißt der Titel „Du besitzt mich nicht“ – eine Spitze gegen Wendler?

Tja, lieber Wendler, da wirst du dir deine Gedanken machen müssen... Foto: imago images / Revierfoto

Fakt ist: Laura hat in den letzten Monaten immer mehr den Weg in die Eigenständigkeit geschafft, spätestens nach ihren heißen Playboy-Fotos kennt sie jeder in Deutschland. Aber eine unabhängige Laura war ja genau das, was der Wendler immer wollte...