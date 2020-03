Let's Dance: Spitze gegen Michael Wendler? Laura Müller tanzt ausgerechnet zu DIESEM Song

„Let's Dance“ geht in die 13. Staffel

Neben Wendler-Freundin Laura Müller wollen sich auch Sabrina Setlur und Ilka Bessin in die Zuschauer-Herzen tanzen

Der Live-Ticker zur Show!

Jetzt geht es endlich weiter – die Tanzbären sind wieder los!

Am Freitag steigt die zweite Live-Show der 13. Staffel der beliebten Tanz-Show „Let's Dance“ bei RTL. In der vergangenen Woche musste Ex-Fußballerin Steffi Jones die Segel streichen. Jetzt sind die Fans gespannt: Wie schlägt sich Playboy-Häschen und Wendler-Freundin Laura Müller? Wie die anderen Promis? Wer wird die Jury überzeugen können?

Alle Infos zum Nachlesen in unserem „Let's Dance“-Live-Ticker:

16.17 Uhr: Ausgerechnet! Laura Müller tanzt zu DIESEM Song!

Na, da wird der Michael Wendler aber die Stirn runzeln – mindestens! Denn: Am Freitagabend wird seine Laura mit Christian Polanc ausgerechnet zum Song „You don't own me“ von Grace den Wiener Walzer zeigen. Zu Deutsch heißt der Titel „Du besitzt mich nicht“ – eine Spitze gegen Wendler?

Tja, lieber Wendler, da wirst du dir deine Gedanken machen müssen... Foto: imago images / Revierfoto

Fakt ist: Laura hat in den letzten Monaten immer mehr den Weg in die Eigenständigkeit geschafft, spätestens nach ihren heißen Playboy-Fotos kennt sie jeder in Deutschland. Aber eine unabhängige Laura war ja genau das, was der Wendler immer wollte...

--------------------------------

Mehr zu „Let's Dance“, Laura Müller und Michael Wendler:

++ Michael Wendler: Nach Mega-Blamage – Laura Müller mit eindeutigen Worten „Und jetzt...“ ++

++ „Let's Dance“: Heiratsantrag für Laura Müller? Jetzt spricht Michael Wendler Klartext ++

--------------------------------

15.30 Uhr: Diese 13 Tanzpaare sind am Freitag am Start

Das sind die übrigen 13 Tanzpaare, die weiterkommen wollen:

Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin

Ilka Bessin und Erich Klann

John Kelly und Regina Luca

Loiza Lamers und Andrzej Cibis

Laura Müller und Christian Polanc

Luca Hänni und Christina Luft

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinato

Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin

Martin Klempnow und Marta Arndt

Ailton und Isabel Edvardsson

Sükrü Pehlivan und Alona Uehlin

Moritz Hans und Renata Lusin

Tijan Njie und Kathrin Menzinger