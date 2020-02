„Let's Dance“: Heiratsantrag für Laura Müller mitten in Show? Michael Wendler spricht Klartext

„Let's Dance“ geht in die 13. Staffel

Neben Ilka Bessin und Sabrina Setlur will sich Laura Müller in die Herzen der Zuschauer tanzen

Wir berichten in einem Live-Ticker von der Show

Es ist wieder soweit! Das Tanzbein wird wieder geschwungen. Am Freitag fand die erste Live-Show der 13. Staffel der beliebten Tanz-Show „Let's Dance“ bei RTL statt.

Viele Fans warteten gespannt darauf, wie sich Laura Müller, die Freundin von Michael Wendler, wohl bei ihrem zweiten Auftritt bei „Let's Dance“ am Freitagabend schlagen wird. Wie haben sich die anderen Promis geschlagen? Wer hat die Jury nicht überzeugt? Und: Was wurde aus dem Heiratsantrag von Michael Wendler für Laura Müller?

Alle Infos zum Nachlesen in unserem „Let's Dance-Live-Ticker“:

„Let's Dance“ (RTL): Michael Wendler spricht Klartext zum Heiratsantrag

00.16 Uhr: Und auch wir verabschieden uns jetzt hier. Gute Nacht und bis zur nächsten Sendung!

00.14 Uhr: Ein letztes Witzchen vom Nachtjournal, das eigentlich um 00.00 Uhr starten sollte: „Solange Ulrike (Anm.d.Red.) mittanzen darf, dürft ihr gerne überziehen.“

00.13 Uhr: Das sind alle 13 Tanzpaare, die auch in der nächsten Woche wieder dabei sind:

Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin

Ilka Bessin und Erich Klann

John Kelly und Regina Luca

Loiza Lamers und Andrzej Cibis

Laura Müller und Christian Polanc

Luca Hänni und Christina Luft

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinato

Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin

Martin Klempnow und Marta Arndt

Ailton und Isabel Edvardsson

Sükrü Pehlivan und Alona Uehlin

Moritz Hans und Renata Lusin

Tijan Njie und Kathrin Menzinger

00.11 Uhr: Fußballerin Steffi Jones ist raus. Bei ihr hat es leider nicht gereicht. Schade!

23.57 Uhr: Und zum Schluss noch ein Michael Wendler vs.Oliver Pocher-Battle. Beide stürmen die Bühne und machen Werbung für ihre Show am Sonntag. „Wer austeilt, muss auch einstecken“, sagt der Wendler und zwinkert dem Pocher zu. „Nochmal Glückwunsch zu deinem Hit, den du ja auch dank mir hattest“, kontert Oliver Pocher.

Das beste an der Pocher-Wendler-Show am Sonntag ist doch, dass dieses anstrengende Kapitel dann endgültig geschlossen werden kann 🙄🙏🏻 #LetsDance — Let‘s Dance (@RTL_LetsDance) February 28, 2020

23.48 Uhr: Hier nochmal die Jury-Punkte im Überblick:

Das ist finale Wertung nach Jurypunkten. Jetzt kommt es aber noch auf eure Stimmen an. Wer war heute Abend euer Favorit? #LetsDance pic.twitter.com/cDA85klfeR — Let‘s Dance (@RTL_LetsDance) February 28, 2020

23.40 Uhr: Jetzt stellt sich die Frage: Welches der 14 Paare fliegt raus und darf nächste Woche nicht mehr antreten?

23.33 Uhr: Der dritte Tango sorgt für massiv Applaus. „Junge, Junge, ,Junge“ sagt Daniel Hartwich lachend. Jorge platzt fast das Jackett auf. Er ist begeistert: „Mega Chico!“. Die Jury ist soooo außer sich. Motsi Mabuse will sogar Llambi das Jackett ausziehen. „I mean...come on...Wow...absolut WOW oder oder ??!“

„Dieser T-Shirt ist ein bisschen weit. Das gibt's doch noch ein bisschen enger oder“, witzelt auch Llambi über das leicht transparente Shirt von Soap-Schauspieler Tijan.

27 Punkte gibt es für den Tango. Somit teilen sie sich den ersten Platz mit dem anderen Tango-Team (Massimo und Lilli).

23.38 Uhr: Laura Müller ist von der Bildfläche verschwunden. Tijan Njie ist mit seinem Direktticket als letzter Kandidat dran. Weit und breit nichts von einem Heiratsantrag von Michael Wendler zu sehen. Er hat es gelassen. Seine Freundin wollte nicht und er hat es nicht gemacht. Wann wird es dann stattdessen passieren? Jetzt heißt es also: wieder abwarten.

23.19 Uhr: Natürlich: Michael Wendler steht beim Training am Rand, schaut zu und filmt seine 19-jährige Freundin. Und dann macht Laura im Einspieler auch noch den Scherz auf Kosten ihres Schatzis: „Egal!!“, sagt sie lachend in die Kamera. Und ab geht's zum Cha-Cha-Cha-Tanzen.

„Du warst total lost“, meint Jorge. „Aber auch: Ich glaube, du hast Potenzial.“ Sie solle loslassen und sich nicht selbst kritisieren, urteilt Motsi Mabuse. „Schön anzuschauen, aber mehr auch noch nicht“, sagt Llambi. Das Posen soll sie dringend lassen. „Scheiß egal, ob sie gut aussehen. Sie müssen gut tanzen!“, findet der Juror.

14 Punkte kassiert sie für ihren Tanz.

23.17 Uhr: Endlich: Bühne frei für Laura Müller!

23.08 Uhr: Die Latte für John Kelly liegt hoch, hat doch seine Schwester Maite in einer früheren Staffel die Show gewonnen. Schon vor der Show hat er aber verraten, dass er vor der Musikkarriere doch lieber Profitänzer werden wollte >>> mehr dazu hier Jetzt kann er beim ersten Walzer beweisen, ob dem Musiker das Talent in die Wiege gelegt wurde. Victoria Swarowski appelliert an die Kelly-Fans anzurufen.

22.57 Uhr: Jetzt tanzen Sükrü Pehlivan, bekannt vom Trödeltrupp und den Superhändlern, und Alona Uehlin den Tango. Ob er genauso sexy wird wie bei Massimo und Lili Paul-Roncalli? 17 Punkte ergattern sie.

Ilka Bessin in der ersten Show von „Lets Dance“ Foto: dpa

22.43 Uhr: Komikerin Ilka Bessin tanzte mit Erich Klann einen Wiener Walzer. „Ich glaube, Sie waren heute ein bisschen unterfordert“, so Llambi. „Möchten Sie mal meinen Schweiß auf der Stirn fühlen?“, fragt Ilka frech zurück.

22.38 Uhr: Jetzt wird Ailton die ultimative Frage gestellt: Was ist schwieriger: Fußball-Training oder Tanzen? „Training mit Felix Magath war schwierig, Tanzen ist auch schwierig“, sagt der Fußballer beschwichtigend und erinnert sich dabei wahrscheinlich an einige Trainingseinheiten bei Werder Bremen.

22.31 Uhr: Und da war er das erste Mal zu sehen: der Wendler im Publikum!

22.29 Uhr: Jetzt ist Ailton dran. Der Fußballer mit brasilianischen Wurzeln muss auch bei der Salsa-Nummer zu „Ai Se Eu Te Pego“ von Michel Telósein Temperament zeigen. „Der brasilianische Spaß war da“, war sich die Jury auf jeden Fall einig. Dafür gibt's 13 Punkte.

22.25 Uhr: Größere Ohrringe als sie Moderatorin Victoria Swarowski hat, geht nicht oder? Das ist uns letzte Woche schon aufgefallen. Wahnsinn!

22.19 Uhr: Das niederländische Model Loiza Lamers und Andrzej Cibis tanzen zu Lady Gaga „Born this Way“. Joachim Llambi outet sich als Holland-Fan.„Ja, ja, Coffee-Shops!“, sagt Motsi Mabuse lachend. „Pothead“, pflichtet Moderator Daniel Hartwich bei.

22.03 Uhr: Jetzt läuft die Show schon fast zwei Stunden. Wann kommt denn endlich Laura Müller? Wir sind schon ganz gespannt.

21.57 Uhr: Jetzt wird es sexy. Tango von Zirkus-Tochter Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinato. 27 Punkte für das italienische Duo!!!

Lili Paul-Roncalli, Artistin, und Massimo Sinato, Profitänzer, tanzen Tango.

21.48 Uhr: Wir finden übrigens: Motsi Mabuse könnte mit ihrem Outfit doch eigentlich auch glatt beim Musical Starlight Express mitmachen oder?

21.45 Uhr: Moderatorin Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin haben den Langsamen Walzer einstudiert. Applaus vom Publikum - und 16 Punkte von der Jury.

21.37 Uhr: Dass Juror Llambi nur einen Punkt vergibt, sorgt für Wut bei den Zuschauern. Sie schreiben unter anderem:

„Frech“

„Llambi endlich mal wieder in Höchstform. Der war schon viel zu weichgespült“

Llambi ist böse, wenn er jemanden nicht mag

21.26 Uhr: In Hürth wird Cha-Cha-Cha zu „Küssen verboten“ von den Prinzen getanzt. Das amüsiert Nutzer bei Twitter:

RTL hatte vor der Sendung noch erklärt, dass die Aufregung um das Coronavirus auch bei den Teilnehmern der Show nicht spurlos vorbeigeht. Vorkehrungen wurden vom Sender getroffen. So sollen die Tänzer sich nicht öfter als nötig - also beim Tanzen - umarmen und berühren.

Martin Klempnow und Marta Arndt legen eine solide Leistung ab: 9 Punkte. Auch hier gibt es nur einen Punkt von Joachim Llambi. Buh-Rufe bleiben diesmal aber aus.

Dennis aus Hürth bei Let's Dance? Komiker Martin Klempnow schlägt sich gut. Foto: dpa

21.22 Uhr: „Holzhammer-Methode!“, kritisiert Juror Llambi. Er sah keine Geschmeidigkeit. Die Punkte insgesamt: 11.

21.16 Uhr: Fußballerin Steffi Jones muss beim Quickstep ihr Können mit Tanzpartner Robert Beitsch beweisen.

21.08 Uhr: Die Twitter-Gemeinde beschäftigt das Gerücht um den Heiratsantrag vom Wendler und seiner Laura immer noch.

🙏Lieber #LetsDance Gott, bitte lass es heute nicht zum vermuteten Heiratsantrag in der Sendung kommen. Ich bin auch immer lieb. Versprochen. — Frollein Sonnenschein🌞 (@Nordkind80) February 28, 2020

20.56 Uhr: Bühne frei für den Cha-Cha-Cha von Sportkletterer Moritz Hans und Renata Lusin. Standing Ovations und diesmal auch sehr viel Lob von der Jury. 18 Punkte gibt es.

20.50 Uhr: „Guter Versuch“, sagt Motsi Mabusi noch. Llambis Urteil fällt wie gewohnt härter aus: „Es war eigentlich gar nix!" Er habe keinen Wiener Walzer im Tanz gesehen. Wird sie etwa schon in der ersten Show scheitern? Die Punkte sind jedenfalls bescheiden. 9 Punkte. LLambi gibt nur einen Punkt. Im Publikum gibt es viele Buhrufe.

20.45 Uhr: Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin wollen es mit einem Wiener Walzer zeigen. Die Rapperin verrät: Es wäre ihr „persönliches Armageddon“ schon in der ersten Challenge rauszufliegen.

20.41 Uhr: Das fragen wohl nicht nur wir uns:

20.35 Uhr: Wir fragen uns indes: Was hat Jorge da wieder für eine Frisur? Sind das aufeinandergereihte Donuts mit komischen Stäbchen?

20.29 Uhr: Das Urteil der Jury: „Das war hot! In dir ist ein Latino!“, lobt Jorge González. Jetzt wird er schon Latino-Luca genannt. 22 Punkte für Luca Hänni!

Luca Hänni, Sänger, und Christina Luft, Profitänzerin, tanzen Salsa. Foto: dpa

20.25 Uhr: Luca Hänni und Christina Luft müssen als Erstes ran. Der ehemalige DSDS-Sieger ist halt „nicht so der Macho“, muss jetzt aber Salsa tanzen. „Ich bin Schweizer. Ich komm' nicht von da. Bin in der Hüfte eingerostet“. Na, das kann ja lustig werden. Luca als Latino? Ob das klappt?!

20.19 Uhr: Glänzender Auftakt bei „Let's Dance“: Zu einem Remix von Phil Collins „In the air tonight“ kommen die Tänzer mit Discokugel und Glitzer und Feuerwerk ins Studio.

20.15 Uhr: Lasset die Tänze beginnen!

20 Uhr: Noch eine Viertelstunde - dann geht's LOOOOS!

19.36 Uhr: Auch Dennis aus Hürth - pardon - Martin Klempnow fiebert der Show entgegen. Hat er sich doch in der vergangenen Woche ZEHNTAUSEND Mal bei seiner Tanzpartnerin Marta Arndt entschuldigt, dass sie gemeinsam tanzen müssen, klingt er jetzt deutlich zuversichtlicher. „Langsam macht mir das Tanzen richtig Spaß“, verrät er bei Instagram.

19.10 Uhr: Kurz vor der Show hat der Stern Michael Wendler und Laura Müller zum Interview getroffen. Natürlich kam auch das Gerücht um einen Heiratsantrag in der Live-Show bei „Let's Dance“ zur Sprache. Doch Michael Wendler wird kleinlaut: „Laura hat gesagt, sie sagt nein, wenn ich sie bei 'Let's Dance' frage. Und das will ich nicht riskieren.“

Aber das Thema Hochzeit ist dennoch nicht vom Tisch. Denn der Wendler war nicht nur vor ein paar Tagen in den USA, um den 18. Geburtstag seiner Tochter Adeline zu feiern. Er wollte auch die Scheidung mit seiner Exfrau Claudia Norberg hinter sich bringen. Gesagt, getan. Nun ist er frei für Laura.

„Jetzt besteht die Gefahr, dass Laura jede Zeit damit rechnen muss, dass ich ihr einen Antrag mache. Aber ich sage natürlich nicht wann und wo und schon gar nicht den Medien“, so der Schlagersänger. Der Heiratsantrag ist also schon angekündigt, jetzt muss er nur noch vollzogen werden.

18.10 Uhr: Wer nicht bis zur Live-Show zur Primetime warten kann, dem sei diese Liste schon einmal ans Herz gelegt: RTL hat die Songs veröffentlicht, die in der zweiten Show von den Paaren getanzt werden.

Jetzt geht's richtig los bei #LetsDance! Das sind die Songs und Tänze der Paare in Show 1: https://t.co/L55brJkIam — Let‘s Dance (@RTL_LetsDance) February 27, 2020

17.36 Uhr: Es sind keine drei Stunden mehr. Dann geht die große Show los. Ob es tatsächlich zum Heiratsantrag von Michael Wendler live im TV kommen wird? Mehr zu den Gerüchten gibt es hier >>>

„Let's Dance“: Laura Müller will sich in die Herzen der Zuschauer tanzen. Foto: Imago Images / Future Image

11.34 Uhr: Und schon vor Beginn der Show sorgt eine Tänzerin für Wirbel: Laura Müller. Die Freundin des Schlagerbarden Michael Wendler tanzt gemeinsam mit ihrem Partner Christian Polanc zu einem Song von Felix Jaehn.

Ausgerechnet Polanc ist der Tanzpartner von Laura Müller. Schon vor Beginn der großen „Let's Dance“-Show wünschte Michael Wendler sich, dass Polanc der Tanzpartner seiner jungen Freundin wird.

„Let's Dance“: Michael Wendler sucht sich Tanzpartner aus - und hat Glück?

Der „Bild“ sagte Michael Wendler: „Am wenigsten eifersüchtig wäre ich beim Christian Polanc. Am Typ entscheidet sich, ob Laura weitermacht. Die Chemie muss stimmen.“ Und auch Laura selbst sagte in der ersten Show auf die Frage, wen sie sich denn als Tanzpartner wünsche, dass sie am liebsten mit Polanc tanzen würde.

Michael Wendler und Freundin Laura Müller bei der Tanz-Show „Let's Dance“. Foto: Imago Images / Future Images

Weder die Promis noch die Profitänzer dürfen sich einen Tanzpartner aussuchen. Einzig Massimo Sinato durfte sich dieses Jahr einen Prominenten auswählen - er gewann die „Profi-Challenge“ im vergangenen Jahr und ergatterte die freie Wahl. Er entschied sich für Artistin Lili Paul-Roncalli.

Also haben Michael Wendler und Laura Müller einfach nur Glück gehabt? Oder gab es eine Absprache im Hintergrund? Gegenüber „Bild“ erklärt der Sänger: „Ich hab’s mir einfach gewünscht!“

Frank Rendez, Sprecher von RTL, erklärt gegenüber unserer Redaktion: „Die Einteilung der Profitänzer ist eine rein redaktionelle Entscheidung.“ Erst zur Kennenlern-Show stehe fest, wer letztlich zusammen tanzt.

Frank Rendez, Sprecher von RTL, erklärt gegenüber unserer Redaktion: „Die Einteilung der Profitänzer ist eine rein redaktionelle Entscheidung.“ Erst zur Kennenlern-Show stehe fest, wer letztlich zusammen tanzt. (bs, js)