Schock für „Let's Dance“-Fans: Ein langjähriges Team-Mitglied wird in diesem Jahr nicht dabei sein.

„Let's Dance“ (RTL): Überraschendes Aus! ER ist in der neuen Staffel nicht dabei

Es ist ein großer Schock für viele „Let’s Dance“-Zuschauer – denn auf eine wichtige Person müssen Fans in diesem Jahr leider verzichten.

Profi-Tänzer Massimo Sinato verkündet die traurige Nachricht jetzt auf seinem Instagram-Profil: Bei der 14. Staffel von „Let’s Dance“ wird er nicht dabei sein.

„Let’s Dance“ (RTL): Überraschendes Aus! Deshalb ist Massimo nicht mehr dabei

Seit elf Jahren ist er ein fester Bestandteil von „Let’s Dance“: Profi-Tänzer Massimo Sinato schwang bereits etliche Promis über die Tanzfläche der RTL-Sendung. Unter anderem lernte er so seine heutige Ehefrau Rebecca Mir kennen.

Massimo Sinato lernte seine Frau Rebecca Mir 2012 bei Let's Dance kennen. Foto: IMAGO / Future Image

Jetzt sollen Let’s Dance Fans auf den 40-Jährigen verzichten. Der Grund dafür: Die Schwangerschaft seiner Frau Rebecca Mir.

Zum ersten Mal wird Massimo in diesem Jahr Vater. Daher möchte er sich voll und ganz seiner Frau und dem kleinen Baby widmen.

Die „Let’s Dance“-Pause fällt ihm dennoch nicht leicht. Mit einem rührenden Statement auf Instagram gibt Massimo seinen diesjährigen Ausfall bekannt.

„Let’s Dance“: Großes Comeback! Dieser Profi-Tänzer wird Massimo ersetzen

Eines ist auch für Jury-Mitglied Jochaim Llambi klar: Einen Massimo Sanito kann man einfach nicht setzten.

Dennoch muss jemand für den 40-Jährigen einspringen.

Dieser JEMAND sollte waschechten „Let’s Dance“-Experten nicht unbekannt sein: Nach einem Jahr Pause wird es stattdessen ein Comeback für Vadim Garbuzov geben.

Vadim Garbuzov wird anstelle von Massimo Sanito in der 14. Staffel dabei sein. Foto: IMAGO / APress

Wie RTL berichtet, gewann der 33-Jährige letztes Jahr die österreichische Version von „Let’s Dance“ names „Dancing Stars“ mit der Skiläuferin Michaela Kirchgasser. Jetzt dürfen sich deutsche Let’s Dance Fans wieder über den Profi-Tänzer freuen.

Am 26. Februar um 20.15 Uhr startet Vadim Garbuzov mit seinen Tanzkollegen in die große Kennenlern-Show. Welche Profi-Tänzer sonst noch bei „Let's Dance“ am Start sei werden, hat RTL bisher nicht verkündet. (mkx)