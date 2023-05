„Let’s Dance“ (RTL): Juroren kochen nach Halbfinale vor Wut – „Katastrophe!“

Es war ein ungemein spannendes „Let’s Dance“-Halbfinale, das RTL am Freitagabend zeigen durfte. Nur äußerst knapp mussten sich das Team Timon Krause und Ekaterina Leonova gegenüber dem Duo aus Turner Philipp Boy und dessen Tanzpartnerin Patricija Ionel geschlagen geben.

Doch an dem Ausscheiden liegt es wohl nicht, dass die „Let’s Dance“-Juroren kurz nach dem Halbfinale in Köln vor Wut kochen. Dafür sorgte eher die Lage am Flughafen. Von dort meldete sich am Samstagmittag (13. Mai) nämlich RTL-Tanzexperte Joachim Llambi.

„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi stinksauer

„Habe ich die letzte Rede von Karl Lauterbach verpasst? Ist COVID 19 wieder zurück? Chaos an der Sicherheitskontrolle… Der Flughafen lernt nicht aus der Vergangenheit… Falsches Management“, wütet der 58-Jährige am Flughafen Köln-Bonn und schickt zum Beweis gleich noch ein Foto vom Gedränge vor der Sicherheitskontrolle mit.

Ein Thema, das auch Jury-Kollegin Motsi Mabuse nur allzu gut zu kennen scheint. Die 42-Jährige pendelt bekanntermaßen häufig zwischen England und Deutschland und scheint auch dezent genervt von den Zuständen an den Flughäfen. „Einfach Katastrophe! Unglaublich“, stimmt sie ihrem Kollegen zu. Und der hat noch nicht genug.

„Katastrophe, weil Deutschland es kann… wo ist denn unser toller Wirtschaftsminister, der weiß doch immer alles mit seiner ganzen Vetternwirtschaft in seinem Ministerium“, stänkert der gebürtige Duisburger gegen den Grünen-Politiker Robert Habeck.

Gegenwind für Joachim Llambi

Eine Aussage, für die Llambi auch Gegenwind bekommt. „Rechtlich ist Habeck ja überhaupt nichts vorzuwerfen. Und was hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit so einer beschissenen Organisation zu tun? Seien Sie kein Populist. Das haben Sie wirklich nicht nötig. Sie sind besser“, schreibt ein Follower auf Instagram.

Es gibt aber auch Follower, die Llambi zustimmen. „Wahrscheinlich einfach wieder Personalmangel. Kennen wir ja vom letzten Jahr“, schreibt ein Follower bei Instagram. Und ein anderer ergänzt: „Personalmangel, wie überall in Deutschland.“