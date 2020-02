„Let's Dance“ (RTL): Fiese Attacke gegen Laura Müller und Michael Wendler

Am Freitagabend glüht bei RTL endlich wieder das Parkett. „Let's Dance“ geht wieder los. Damit du immer auf dem Laufenden bist, sind wir natürlich als Tanzpartner an deiner Seite.

Wie haben sich die neuen Tanz-Promis geschlagen, allen voran Wendler-Freundin Laura Müller? Wer sorgte für Zoff? Alle Infos im „Let's Dance“-Live-Ticker:

Freitag, 21. Februar:

23.32 Uhr: Die erste Show ist vorbei. Es gab Lacher, viel Schweiß und jede Menge flotte Sprüche. Nächsten Freitag wird es dann richtig ernst und der erste Star kann rausgevotet werden.

Hier sind nochmal ALLE „Let’s Dance“-Paare 2020 zusammengefasst:

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató

Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin

Loiza Lamers und Andrzej Cibis

Steffi Jones und Robert Beitsch

Ilka Bessin und Erich Klann

Laura Müller und Christian Polanc

Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin

Tijan Njie und Kathrin Menzinger

John Kelly und Regina Luca

Moritz Hans und Renata Lusin

Ailton und Isabel Edvardsson

Martin Klempnow und Marta Arndt

Luca Hänni und Christina Luft

Sükrü Pehlivan und Alona Uehrlin

23.31 Uhr: Der Star mit den meisten Anrufen und Punkten ist Tijan Njie. Er kann nächste Woche also nicht rausgewählt werden.

23.27 Uhr: Hier das große TV-Aufeinandertreffen zwischen Wendler und Pocher:

23.25 Uhr: Das erste Live-Treffen der Streithähne Michael Wendler und Oliver Pocher! Letzterer machte in der Liveschalte Werbung für seine anschließende Sendung, fragte schließlich ganz vorsichtig: „Ist der Michael Wendler auch im Publikum?“ Ja, ist er. Und er grinste nur sehr verhalten. Nach den ganzen Pocher-Parodien auf Kosten des Schlagerstars und seiner Freundin Laura Müller ist das nur verständlich, oder?!

23.17 Uhr: Und weil's soooo schön war! Hier gibt's noch mal das Highlight der Start-Sendung: Der Blick von Michael Wendler...

23.14 Uhr: Jetzt bleibt nur noch die Frage offen: Welcher Star ist in der kommenden Woche vor dem Rauschmiss gesafed? Gezählt werden die meisten Jurypunkte plus die Anruferzahlen der Zuschauer.

23.12 Uhr: Die letzten Verpaarungen mit den Profi-Damen:

Tijan Njie und Kathrin Menzinger (31, aus Wien, u.a. Weltmeisterin Showdance Standard)

John Kelly und Regina Luca (31, aus Karlsruhe, sechsfache Landesmeisterin in MV in Standard und Latein)

Moritz Hans und Renata Lusin (32, aus Düsseldorf, u.a. Bronzemedaillengewinnerin Weltmeisterschaft in der Kür Standard bei den Professionals)

Ailton und Isabel Edvardsson (37, aus Hamburg, u.a. Europameisterin Professional Standard Kür)

Martin Klempnow und Marta Arndt (30, aus Karlsruhe, u.a. Deutsche Meisterin Latein Professional Division)

Luca Hänni und Christina Luft (29, aus Frankfurt a. M., u.a. Vizeeuropameisterin über 10 Tänze)

Sükrü Pehlivan und Alona Uehrlin (30, aus aus Maisach bei München, u.a. Weltmeister im Showdance Standard)

22.57 Uhr: Hier die fünfte Punkte-Bewertung der Jury:

Ailton: 10

John: 17

Martin: 13

22.46 Uhr: Laut Llambi ist John Kelly in der Dreier-Konstellation etwas mehr als die anderen aufgefallen. Generell heißt es bei den Herrschaften aber: Viel arbeiten!

22.39 Uhr: Der letzte Gruppentanz steht an. John Kelly hat es – tadaaa! – rechtzeitig zur Show geschafft. Er tanzt im Team mit Schauspieler Martin Klempnow (46) und Fußballer Ailton (46) einen Quickstep zu „Save Your Kisses For Me“ von Brotherhood of Man.

Laura Müller hat ihren Wunsch-Tanzpartner Christian Polanc bekommen – er ist, genau wie ihr Freund Michael Wendler, schon in den 40ern Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

22.37 Uhr: Der älteste und der jüngste Profitänzer der Runde sind noch im Rennen für Sabrina Setlur und Laura Müller. „Ich möchte mit Christian tanzen“, ist Laura Müllers großer Wunsch – Steilvorlage für Daniel Hartwich: „Da erkennt man ein gewisses Muster.“ Christian ist immerhin schon 41, also ebenfalls weitaus älter als Laura und nur sechs Jahre jünger als Michael Wendler – der lacht den Seitenhieb des Moderators übrigens professionell weg.

22.36 Uhr: Die nächsten Verpaarungen:

Steffi Jones und Robert Beitsch (28, aus Berlin, u.a. Finalist Amateur Grand Prix in Polen in Latein)

Ilka Bessin und Erich Klann (32, aus Borchen in NRW, u.a. World Cup Finalist Latein)

Laura Müller und Christian Polanc (41, aus Ingolstadt, u.a. Deutscher Meister Kür Latein)

Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin (22), aus Frankfurt a.M., u.a. Halbfinalist WDSF North European Champ Adult Latin)

22.23 Uhr: Update zu John Kelly: Der Sänger ist in Köln gelandet – mit dem Privatjet! Puh, jetzt heißt es nur noch fix vom Flughafen bis nach Köln-Ossendorf. Ob er es pünktlich zum Auftritt schafft?

22.20 Uhr: Die weiteren zwei Verpaarungen:

Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin (32, aus Düsseldorf, u.a. "2-facher Vizeweltmeister in der Kür (Showdance) Standard in China").

Loiza Lamers und Andrzej Cibis (32, aus Stuttgart, u.a. Bayerischer Landesmeister in Latein)

22.16 Uhr:

Lili Paul-Roncalli. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Massimo Sinató (39, aus Mannheim, u.a. Vierfacher Landesmeister) darf sich als einziger Profi eine Tanzpartnerin aussuchen. Er nimmt Lili Paul-Roncalli! Und die freut sich riiiiesig.

22.15 Uhr: Die ersten Verpaarungen stehen an. Wer tanzt mit wem?

22.11 Uhr: Hier die vierte Punkte-Bewertung der Jury:

Ilka: 15

Sabrina: 15

22.10 Uhr: „Sabrina, ich war sehr überrascht. Schöne Beinlinien. Es muss konzentrierter sein“, kritisiert Llambi die Sängerin. Bei Ilka hat er… nun ja… andere Worte übrig. Aber schlagfertig wie Comedian Ilka ist, vergleicht sie mal schnell Tanz mit Sex, sagt zum Juror: „Sie haben ja lange nicht mehr getanzt, Herr Llambi.“ Tosender Applaus im Publikum.

22.01 Uhr: Die beiden hübschen Ladys Laura und Lili noch mal zum Anschmachten:

22.00 Uhr: Komikerin Ilka Bessin (48) alias Cindy aus Marzahn und Rapperin Sabrina Setlur (46) legen einen heißen Tango zu „Hey Sexy Lady“ von Shaggy aufs Parkett.

21.57 Uhr: Jetzt wird's interessant: „Warum tue ich mir das an? Geistige Verwirrtheit und Restalkohol“, Kandidatin Sabrina Setlur ist direkt wie immer.

21.47 Uhr: Wer es verpasst hat: Hier noch mal der Wendler in Klatsch-Aktion („Go Laura, go Laura!“)

21.46 Uhr: Hier die dritte Punkte-Bewertung der Jury:

Laura: 17

Lili: 21

Tijan: 23

21.43 Uhr: „Ich wart mit Abstand besser, als die erste Cha-Cha-Truppe. Ich freue mich und bin aufgeregt, was mit euch passiert. So zu starten, absolut gut!“, freut sich Motsi Mabuse.

Llambi: „Für die erste Show ordentlich, aber es gibt Unterschiede. Frau Müller, fangen wir mal mit Ihnen an. Ich kenne Sie nicht, lerne Sie jetzt kennen. Ausstrahlungsmäßig toll. Da kann sogar noch ein bisschen mehr Sexappeal kommen."

21.40 Uhr: "Du bist also die Laura Müller", scherzt Daniel Hartwich, der schon im Dschungelcamp einige Witze über sie gerissen hatte.

21.38: Jetzt ist es offiziell: Michael Wendler feuert seine Laura aus dem Publikum an! Na bitte, geht doch!

21.38 Uhr: Gar nicht mal so schlecht, die Laura. Und die Roncalli-Lili könnte ihr Konkurrenz machen. Optisch und tänzerisch.

21.36 Uhr: Model Laura Müller (19), Schauspieler Tijan Njie (28) und Artistin Lili Paul-Roncalli (21) tanzen einen Salsa zu „Señorita“ von Shawn Mendes feat. Camila Cabello.

21.34 Uhr: "Ich freue mich, dass ich die Ehre erhalten habe, hier mitzumachen", sagt Laura. "Ich bin jemand, der gerne rumalbert, aber wenn es drauf ankommt, bin ich da". Na dann...

21.30 Uhr: Es ist soweit: Laura Müllers großer Auftritt. Da wird der Wendler Augen machen!

21.22 Uhr: Übrigens versteht man Jorge Gonzalez auch in dieser Staffel nur bedingt: „In dä Vepackung in dä Müsic hatt mi sehr gut gefallä, Moritz mir hat den Bäwäägung gefallä Schügrü mache weida weida und Steffi du has diese Selbsverdraue...“

21.20 Uhr: Hier die zweite Punkte-Bewertung der Jury:

Steffi: 11

Moritz: 15

Sükrü: 16

21.18 Uhr: Die zweite Tanztruppe war laut Jury nicht so gut wie die erste. Mal sehen, was sie für Punkte vergeben.

21.15 Uhr: "Da simmer dabei! Dat is prima! Viva Colonia! Wir lieben dat Leben, die Liebe und die Lust Wir glauben an den Lieben Gott und ham uch immer Durscht", hach der Llambi ist ja gut drauf heute, singt einfach mal drauf los. Und alle stimmen mit ein!

Seit 2006 ist Joachim Llambi (55) Jury-Mitglied bei „Let's Dance“ (RTL). Foto: imago images / Future Image

21.12 Uhr: Da braucht der Sükrü nach dem Wiener Walzer erst mal Wasser vom Llambi. "Bitte, gerne. immer wenn Sie möchten", so der Juror zum Kandidaten.

21.10 Uhr: Sükrü Pehlivan hat im Einspieler offenbar schon einen bleibenden Eindruck bei den Zuschauern hinterlassen. Ein Twitter-User schreibt: "Sükrü ist ja echt lustig und cool, ich denke wir werden die nächsten Wochen ordentlich Spaß mit ihm haben."

21.04 Uhr: Weiter geht's mit der nächsten Tanzgruppe. Die zweite Runde beschreiten Sportler Moritz Hans (23), Fußballspielerin Steffi Jones (47) und Moderator Sükrü Pehlivan (47). Ihr Tanz: Wiener Walzer zu "Sign Of The Times" von Harry Styles.

20.57 Uhr:

Sänger John Kelly. Foto: imago images / Future Image

Wo ist John Kelly? Der Kandidat ist noch gar nicht da, weil er in Rotterdam mal eben noch ein Konzert mit der Kelly Family gegeben hat. "Hoffentlich schafft er das", zittert Daniel Hartwich. John ist wohl noch auf dem Weg ins Kölner Tanzstudio. Auweia.

20.48 Uhr: Hier die erste Punkte-Bewertung der Jury:

Ulrike: 11

Loiza: 15

Luca: 20

20.46 Uhr: Hier noch mal Jorge Gonzalez' irres Augen-Make-up:

20.45 Uhr: Fazit der Jury nach der ersten Runde: Luca Hänni hat den Hüftschwung am besten drauf.

20.43 Uhr: "Sie sind ein flottes Kerlchen mit ihrer pinkfarbenen Krawatte", sagt Llambi zu Daniel Hartwich. Da geht der Schlagabtausch schon wieder los zwischen den beiden. NOCH ist es aber nur Spaß.

20.39 Uhr: Huch, hat Juror Jorge Gonzalez etwa mehr Lidschatten an den Augen als die Frauen in der Show?! Immerhin hat ihm der Auftakttanz gefallen.

20.37 Uhr: Unglaublich, wie Ulrike von der Groeben früher mal aussah:

20.32 Uhr: Ahhh, gut zu wissen: RTL gibt gerade über Twitter bekannt, dass derjenige, der heute den ersten Platz ergattert, nächste Woche nicht rausgewählt werden kann:

20.30 Uhr: Die ersten Gruppentänze beginnen. Moderatorin Ulrike von der Groeben (62), Model Loiza Lamers (25) und Sänger Luca Hänni (25) tanzen Cha Cha Cha zu "Evacuate The Dancefloor" von Cascada. Vorab wurde aber erst mal mit den Profis geübt, geübt, und noch mal geübt.

20.25 Uhr: Tadaaaa - Laura Müller is in the house! Und der Applaus ist.... eher verhalten?

20.23 Uhr: Die Stimmung auf dem Parkett ist schon mal gut!

20.21 Uhr: Da ist er, der Pokal und der gefürchtete Joachim Llambi.

20.19 Uhr: Naaa? Sitzt Michael Wendler wohl im Publikum?

20.16 Uhr: Jetzt gibt's erst mal eine Parodie mit dem Moderatoren-Paar Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. Sie stellen alle Kandidaten einmal vor. Man kennt ja schließlich nicht jeden...

20.15 Uhr: Es geht los! Das ist der Startschuss zur 13. Staffel!

20.00 Uhr: RTL-Moderatorin Ulrike von der Groeben ist schon startklar und zeigt bei Instagram ihr Glitzeroutfit für die Show:

19.56 Uhr: Nur noch wenige Minuten, dann schwingen sich die Stars aufs Tanzparkett. Die entscheidende Frage ist aber: Wer tanzt mit wem? Noch steht nicht fest, welcher Teilnehmer welchen Profi zugewiesen bekommt.

19.01 Uhr: Alle Augen sind am Freitagabend vor allem gebannt auf die Person gerichtet, die in diesem Jahr für besonders große Schlagzeilen sorgte: Laura Müller. Sie ließ erst kürzlich die Hüllen für den Playboy fallen, will jetzt den Leuten zeigen, dass sie nicht nur modeln, sondern auch tanzen kann. Doch ihr Liebster Michael Wendler riet der 19-Jährigen zunächst ab von der Show. Gegenüber RTL erklärte er:

„Ich habe ihr zuerst davon abgeraten, da mitzumachen. Ich habe das persönlich total unterschätzt, es ist wahnsinnig anstrengend. Es sieht immer so sweet aus, wenn man da über die Tanzfläche fegt am Freitagabend – für die Zuschauer ja nur gefühlte zwei Minuten. Aber da steckt so viel Arbeit dahinter.“

Laura Müller steht ab Freitag auf dem Tanzparkett bei Let's Dance. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Den Beweis für die schweißtreibende Arbeit liefert Laura selbst. „Das ist wirklich Leidenschaft. Man muss das tanzen lieben, damit man bei Let’s Dance mitmacht. Sie sagte mir ohne mit der Wimper zu zucken sofort: ‚Ich will das, ich will da mitmachen. Ich träume mein ganzes Leben davon. Was soll ich dazu sagen, da war ich auch entwaffnet“, so der Wendler weiter.

18.00 Uhr: Nicht an jedem Kandidaten gehen die ersten Trainingseinheiten für die Tanzshow spurlos vorbei. Ex-DSDS-Sieger Luca Hänni zum Beispiel gönnte sich nach den Tanzstunden erst mal ein Gläschen. Ein Beweisfoto teilte der Sänger auf seinem Instagram-Account und darüber hinaus noch einen kurzen Clip seiner körperlichen Schmerzen:

16.08 Uhr: Neben Laura Müller sind auch diese Kandidaten am Freitagabend mit am „Let's Dance“-Start:

Komikerin Ilka Bessin (48)

Moderator Sükrü Pehlivan (47)

RTL-Moderatorin Ulrike von der Groeben (62)

Schauspieler Martin Klempnow alias "Dennis aus Hürth" (46)

Sänger Luca Hänni (25)

Fußballspielerin Steffi Jones (47)

Sänger, Musiker & Komponist John Kelly (52)

Artistin Lili Paul-Roncalli (21)

Schauspieler Tijan Nije (28)

Model Loiza Lamers (24)

Fußballspieler Ailton (46)

Sportler Moritz Hans (23)

Rapperin Sabrina Setlur (46)

13.50 Uhr: Nur noch 6,5 Stunden, die Spannung steigt. Auch bei Michael Wendler. Der begleitet Laura Müller natürlich zu ihrem „Let's Dance“-Debüt. Auf seinem Instagram-Profil macht der Wendler schon ordentlich Werbung für die junge Gefährtin.

Ein bisschen Werbung darf schon sein. Auch für den eigenen Karnevals-Gassenhauer. Foto: wendler.michael/Instagram

13.00 Uhr: Für seine knallharten Sprüche ist Joachim Llambi, Chefjuror bei „Let's Dance“ (RTL), bekannt. Vor dem Start der 13. Staffel hat er sich die Kandidaten noch einmal genau angeschaut und für die „BILD“ ihre Erfolgschancen eingeschätzt.

Dabei ging er gewohnt kompromisslos vor. Vor allem Laura Müller, die 19-jährige Freundin von Sänger Michael Wendler (47), musste sich einiges von Llambi anhören – obwohl der Chefjuror von der Influencerin zuvor wenig bis gar nichts gehört haben will.

„Let's Dance“ (RTL): Joachim Llambi mit Knallhart-Ansage an Laura Müller

Michael Wendlers Freundin Laura Müller (19) nimmt an der 13. Staffel von „Let's Dance“ teil. Foto: imago images / Revierfoto

„Laura Müller? Kenn ich nicht“, so der 55-Jährige. „Aber ich werde sie kennenlernen.“ Lauras Reichweite auf Instagram & Co. ist Llambi egal – er warnt die 19-Jährige sogar vor dem „Let's Dance“-Publikum.

„Ich bin nicht überzeugt, dass unsere Zuschauer sie mit offenen Armen empfangen werden“, mahnt der Juror. Als bekannt wurde, dass Laura Müller an der Tanzshow teilnimmt, seien die Fans des TV-Formats irritiert gewesen.

Sie waren Juroren bei Let's Dance:

Hape Kerkeling (Staffel 1-2)

Nazan Eckes (Staffel 1-3)

Sylvie Meis (Staffel 4-10)

Daniel Hartwich (Staffel 3-)

Victoria Swarowski (Staffel 11-)

„Nicht einer fand das positiv“, erzählt Llambi.Doch der Trubel um die 19-Jährige spielt auf dem „Let's Dance“-Parkett sowieso keine Rolle – hier zählt nur, wie gut man das Tanzbein schwingt.

Foto: imago images / Future Image

„Wenn sie Leistung bringt, gebe ich ihr auch gute Noten“, kündigt Joachim Llambi an. „Da hilft es auch nichts, wenn der Wendler jede Woche in der ersten Reihe sitzt und wild klatsch.“ Der Chefjuror knallhart: „Wenn sie nicht abliefert, wird sie schnell weg sein.“

Llambi über Wendler-Freundin Laura: „Wenn sie so tanzt wie er...“

An die „Let's Dance“-Teilnahme von Lauras Freund Michael Wendler im Jahr 2016 denkt Joachim Llambi der „BILD“ zufolge nicht gern zurück. Der Sänger musste damals nach der sechsten Show die Koffer packen.

„Das war Gruseln hoch 17, das war Fremdschämen“, erinnert sich Llambi – um sich dann wieder an Laura zu wenden: „Wenn sie so tanzt wie er, ist sie noch schneller weg.“ Er wollte jedenfalls nicht, „dass so ein junges Mädchen bei uns zerstört wird“. Was der 19-Jährigen Hoffnung machen könnte, weiter zu kommen als ihr Freund vor vier Jahren? Llambi: „Ich sage mal so: Bei uns wird getanzt und nicht gesprochen – das ist schon mal gut für sie.“ (at/ jhe)