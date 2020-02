„Let's Dance“ (RTL): Juror ätzt vor Showbeginn gegen Laura Müller – „Da hilft es auch nichts, wenn...“

Am Freitagabend glüht bei RTL endlich wieder das Parkett. „Let's Dance“ geht wieder los. Damit du immer auf dem Laufenden bist, sind wir natürlich als Tanzpartner an deiner Seite.

16.08 Uhr: Neben Laura Müller sind auch diese Kandidaten am freitagabend mit am „Let's Dance“-Start:

Komikerin Ilka Bessin (48)

Moderator Sükrü Pehlivan (47)

RTL-Moderatorin Ulrike von der Groeben (62)

Schauspieler Martin Klempnow alias "Dennis aus Hürth" (46)

Sänger Luca Hänni (25)

Fußballspielerin Steffi Jones (47)

Sänger, Musiker & Komponist John Kelly (52)

Artistin Lili Paul-Roncalli (21)

Schauspieler Tijan Nije (28)

Model Loiza Lamers (24)

Fußballspieler Ailton (46)

Sportler Moritz Hans (23)

Rapperin Sabrina Setlur (46)

13.50 Uhr: Nur noch 6,5 Stunden, die Spannung steigt. Auch bei Michael Wendler. Der begleitet Laura Müller natürlich zu ihrem „Let's Dance“-Debüt. Auf seinem Instagram-Profil macht der Wendler schon ordentlich Werbung für die junge Gefährtin.

Ein bisschen Werbung darf schon sein. Auch für den eigenen Karnevals-Gassenhauer. Foto: wendler.michael/Instagram

13.00 Uhr: Für seine knallharten Sprüche ist Joachim Llambi, Chefjuror bei „Let's Dance“ (RTL), bekannt. Vor dem Start der 13. Staffel hat er sich die Kandidaten noch einmal genau angeschaut und für die „BILD“ ihre Erfolgschancen eingeschätzt.

Dabei ging er gewohnt kompromisslos vor. Vor allem Laura Müller, die 19-jährige Freundin von Sänger Michael Wendler (47), musste sich einiges von Llambi anhören – obwohl der Chefjuror von der Influencerin zuvor wenig bis gar nichts gehört haben will.

„Let's Dance“ (RTL): Joachim Llambi mit Knallhart-Ansage an Laura Müller

Michael Wendlers Freundin Laura Müller (19) nimmt an der 13. Staffel von „Let's Dance“ teil. Foto: imago images / Revierfoto

„Laura Müller? Kenn ich nicht“, so der 55-Jährige. „Aber ich werde sie kennenlernen.“ Lauras Reichweite auf Instagram & Co. ist Llambi egal – er warnt die 19-Jährige sogar vor dem „Let's Dance“-Publikum.

„Ich bin nicht überzeugt, dass unsere Zuschauer sie mit offenen Armen empfangen werden“, mahnt der Juror. Als bekannt wurde, dass Laura Müller an der Tanzshow teilnimmt, seien die Fans des TV-Formats irritiert gewesen.

„Nicht einer fand das positiv“, erzählt Llambi.Doch der Trubel um die 19-Jährige spielt auf dem „Let's Dance“-Parkett sowieso keine Rolle – hier zählt nur, wie gut man das Tanzbein schwingt.

Foto: imago images / Future Image

„Wenn sie Leistung bringt, gebe ich ihr auch gute Noten“, kündigt Joachim Llambi an. „Da hilft es auch nichts, wenn der Wendler jede Woche in der ersten Reihe sitzt und wild klatsch.“ Der Chefjuror knallhart: „Wenn sie nicht abliefert, wird sie schnell weg sein.“

Llambi über Wendler-Freundin Laura: „Wenn sie so tanzt wie er...“

An die „Let's Dance“-Teilnahme von Lauras Freund Michael Wendler im Jahr 2016 denkt Joachim Llambi der „BILD“ zufolge nicht gern zurück. Der Sänger musste damals nach der sechsten Show die Koffer packen.

„Das war Gruseln hoch 17, das war Fremdschämen“, erinnert sich Llambi – um sich dann wieder an Laura zu wenden: „Wenn sie so tanzt wie er, ist sie noch schneller weg.“ Er wollte jedenfalls nicht, „dass so ein junges Mädchen bei uns zerstört wird“. Was der 19-Jährigen Hoffnung machen könnte, weiter zu kommen als ihr Freund vor vier Jahren? Llambi: „Ich sage mal so: Bei uns wird getanzt und nicht gesprochen – das ist schon mal gut für sie.“ (at)