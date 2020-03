„Let's Dance“: RTL verkündet traurige Nachricht – Fans sind enttäuscht

View this post on Instagram

Liebe "Let's Dance-Familiy, wir haben Neuigkeiten: Leider wird John Kelly nicht auf das Tanzparkett zurückkehren 😔 Dafür bekommt Loiza Lamers eine zweite Chance und wird am Freitag wieder gemeinsam mit Andrzej Cibis für euch tanzen 😊🎉 Mehr Infos bekommt ihr über den Link in unserer Bio ➡️ @letsdance #letsdance2020 #letsdance #rtl #rtlde #dancingstar #abschied #zweitechance @johnkelly.official @loizalamers @andrzejcibis