Let's Dance (RTL): Mega-Überraschung! Tagesschau-Urgestein als Kandidat dabei?

Was für eine Überraschung! Schon bald startet die neue Staffel von „Let's Dance“! Und wie die Bild jetzt berichtet, tanzt auch ein Tagesschau-Urgestein mit.

Kein geringerer als der ehemalige Tagesschau-Sprecher Jan Hofer (68) soll sich demnach in der 14. Staffel von „Let's Dance“ die Ehre geben und eine flotte Sohle aufs Parkett legen.

Let's Dance: Tagesschau-Urgestein dabei

Jan Hofer beendete seine Karriere bei der Tagesschau Ende vergangenen Jahres. Hier mehr dazu >>> Doch so ganz will sich der Nachrichtensprecher anscheinend nicht vom TV-Business verabschieden. Wie er sich gegen seine Kandidaten bei „Let's Dance“ schlagen wird? Wir sind gespannt.

„Tagesschau“-Legende Jan Hofer. Foto: imago images / Sven Simon

Doch nicht nur das: auch Barack Obamas Halbschwester Dr. Auma Obama (61) soll dabei sein. In Kenia lernte die 61-Jährige Deutsch. Mit 20 Jahren kam sie dann nach Deutschland, um hier Germanistik zu studieren. Anschließend promovierte sie in Bayreuth. Jetzt will sie wohl auf dem Parkett ihr Talent beweisen.



------------------------------

------------------------------





Let's Dance startet am 26. Februar

Let's Dance soll am 26. Februar 2021 starten. Schon in der vergangenen Staffel im letzten Jahr tanzten die Paare unter Corona-Bedingungen. Auch diesmal sind die Auflagen laut Bild sehr hoch. Alle Teilnehmer werden mehrmals in der Woche getestet. Ihre Hotels sollen sie nur zum Trainieren verlassen.

RTL bestätigte die Kandidatin für die aktuelle Staffel bislang noch nicht. Was jedoch bekannt ist: die Jury bleibt bestehen. Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi werden dem Publikum wieder einheizen. Daniel Hartwig und Victoria Swarovski werden die Show moderieren.

Einzige Änderung: Tänzerin Isabel Edvardsson muss aussetzen. Sie bekommt ein Baby. (js)