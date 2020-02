„Let's Dance“: Heftiger Verdacht – kann es sein, dass Laura Müller...

„Let's Dance“: Laura Müller will sich in die Herzen der Zuschauer tanzen.

„Let's Dance“ geht in die 13. Staffel

Neben Ilka Bessin und Sabrina Setlur will sich Laura Müller in die Herzen der Zuschauer tanzen

Wir berichten in einem Live-Ticker von der Show

Das Tanzbein darf wieder geschwungen werden! Seit vergangenem Freitag läuft die 13. Staffel der beliebten Tanz-Show „Let's Dance“ bei RTL. Und gleich zu Beginn sorgte eine Tänzerin für Wirbel: Laura Müller. Die Freundin des Schlagerbarden Michael Wendler tanzte gemeinsam mit ihrem Partner Christian Polanc zu einem Song von Felix Jaehn.

Ausgerechnet Polanc. Schon vor Beginn der großen „Let's Dance“-Show wünschte Michael Wendler sich, dass Polanc der Tanzpartner seiner jungen Freundin wird.

„Let's Dance“: Michael Wendler sucht sich Tanzpartner aus - und hat Glück?

Der „Bild“ sagte Michael Wendler: „Am wenigsten eifersüchtig wäre ich beim Christian Polanc. Am Typ entscheidet sich, ob Laura weitermacht. Die Chemie muss stimmen.“ Und auch Laura selbst sagte in der ersten Show auf die Frage, wen sie sich denn als Tanzpartner wünsche, dass sie am liebsten mit Polanc tanzen würde.

Michael Wendler und Freundin Laura Müller bei der Tanz-Show „Let's Dance“. Foto: Imago Images / Future Images

Weder die Promis noch die Profitänzer dürfen sich einen Tanzpartner aussuchen. Einzig Massimo Sinato durfte sich dieses Jahr einen Prominenten auswählen - er gewann die „Profi-Challenge“ im vergangenen Jahr und ergatterte die freie Wahl. Er entschied sich für Artistin Lili Paul-Roncalli.

Also haben Michael Wendler und Laura Müller einfach nur Glück gehabt? Oder gab es eine Absprache im Hintergrund? Gegenüber „Bild“ erklärt der Sänger: „Ich hab’s mir einfach gewünscht!“

Frank Rendez, Sprecher von RTL, erklärt gegenüber unserer Redaktion: „Die Einteilung der Profitänzer ist eine rein redaktionelle Entscheidung.“ Erst zur Kennenlern-Show stehe fest, wer letztlich zusammen tanzt.

„Let's Dance“: Das sind die Kandidaten in Staffel 13

Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin

Ilka Bessin und Erich Klann

John Kelly und Regina Luca

Loiza Lamers und Andrzej Cibis

Laura Müller und Christian Polanc

Luca Hänni und Christina Luft

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinato

Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin

Steffi Jones und Robert Beitsch

Martin Klempnow und Marta Arndt

Ailton und Isabel Edvardsson

Sükrü Pehlivan und Alona Uehlin

Moritz Hans und Renata Lusin

Tijan Njie und Kathrin Menzinger

