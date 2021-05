„Let's Dance“ (RTL): Panne im Finale! Der Sender entschuldigt sich sofort

Der Sieger ist gekürt: Ex-Fußball-Profi Rurik Gislason hat „Let’s Dance“ 2021 gewonnen.

Im Finale von „Let’s Dance“ verwirrte eine Panne die Zuschauer. RTL entschuldigte sich prompt.

„Let’s Dance“: Zuschauer sauer wegen DIESER Panne!

Am Freitagabend wurde bei RTL der Sieger von „Let’s Dance“ 2021 gesucht. Am Ende erhielten Zuschauerliebling Rurik Gislason und seine Partnerin Renata Lusin die meisten Anrufe und räumten den Pokal ab.

---------------

Das waren die „Let's Dance“-Kandidaten 2021:

Ilse de Lange

Kai Ebel

Senna Gammour

Rurik Gislason

Jan Hofer

Mickie Krause

Vanessa Neigert

Auma Obama

Valentina Pahde

Nicolas Puschmann

Kim Riekenberg

Erol Sander

Lola Weippert

Simon Zachenhuber

---------------

Doch im Vorfeld hat eine Panne von RTL für mächtig Verwirrung bei den Zuschauern gesorgt. Beim Voting lief etwas schief.

Rurik Gislason und Renata Lusin gewinnen Let's Dance 2021. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Hast du für deinen Liebling angerufen, doch am Telefon erklang die Stimme eines anderen Kandidaten? Das war ein Fehler in der Verlinkung, wie RTL schon am Freitagabend mitteilte.

------------------

------------------

„Leider sind zum Beginn des Votings teilweise falsche Ansagen zu hören gewesen“, erklärte RTL bei Instagram und versicherte: „Die Anrufe sind allerdings alle richtig angekommen, der Fehler lag nur in der Verlinkung der Audio-Files. Alle Nummern waren durchgehend richtig geschaltet, so dass jeder Anruf richtig ankam.“

Bei den Fans sorgte dieser Patzer für wütende Stimmung. Wir haben dir einige Kommentare rausgesucht:

„Sowas geht gar nicht in einem Finale, sorry RTL.“

„Das möchte ich auch sehr stark hoffen.“

„Das will ich aber auch stark hoffen, ist schon sehr komisch, dass das ausgerechnet im Finale passiert.“

„So etwas darf in einem Grande Finale nicht passieren!!!“

„Na hoffentlich... ich bin echt unsicher...“

„Ich fühl mich trotzdem verarscht. Jetzt heisst es plötzlich ...vielen Dank das sie für ihren Favoriten angerufen haben. Wer garantiert uns denn das die Stimmen für Rurik nicht weiterhin an Valentina gehen“

Schon vor dem Finale ließ RTL eine Bombe platzen. Hier erfährst du mehr dazu! (fs)