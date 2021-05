„Let's Dance“: Irre Andeutung – ER will das Finale crashen

Das große Finale von „Let's Dance“ steht an!

Valentina Pahde, Rurik Gislason und Nicolas Puschmann tanzen um den „Let's Dance“-Titel. Auch die Ex-Kandidaten der diesjährigen Staffel werden mit einer Ausnahme (hier mehr dazu) wieder dabei sein. Doch was wird uns sonst noch erwarten?

„Let's Dance“: Will ER das Finale crashen?

Ein Star hat nun eine irre Ankündigung gemacht. Wird er etwas das „Let's Dance“-Finale crashen? Das wäre der Hammer.

---------------

Die „Let's Dance“-Kandidaten 2021:

Ilse de Lange

Kai Ebel

Senna Gammour

Rurik Gislason

Jan Hofer

Mickie Krause

Vanessa Neigert

Auma Obama

Valentina Pahde

Nicolas Puschmann

Kim Riekenberg

Erol Sander

Lola Weippert

Simon Zachenhuber

---------------

Am Donnerstagabend teilte Schlagerstar Andreas Gabalier eine Instastory, in der er verriet, den ganzen Tag getanzt zu haben. „Eine Pause nach einem ganzen Tag happy dancing – und wofür das gut war, seht ihr bald.“ Auch am Freitagmorgen grüßte der Österreicher aus Berlin und spricht von „zwei Tagen harte Arbeit“. Doch wofür?

------------------

„Let's Dance“-Finale am Freitagabend

Die Fans haben einen Verdacht: „Let's Dance“! Dass das so viele Follower denken, griff der 36-Jährige schließlich erneut in seiner Story auf. „Gegenfrage: Sollen wir das heutige Finale crashen?“ Die User bei Instagram können abstimmen. 79 Prozent wählten „Oh ja“, 21 Prozent fragen sich: „Was kommt wirklich?“ (Stand: 18.45 Uhr).

Andreas Gabalier Foto: IMAGO / Future Image

+++ „Let's Dance“ (RTL) lässt kurz vor dem Finale die Bombe platzen – „Freu mich so“ +++

Auflösen wollte der „Hulapalu“-Interpret das Rätsel nicht. Aber schon bald werden wir mehr wissen. (cs)

Das Finale von „Let's Dance“ kommt am Freitagabend ab 20.15 Uhr bei RTL und TV Now.