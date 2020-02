Let's Dance (RTL): Fans sind tieftraurig – weil SIE nicht mehr dabei ist

View this post on Instagram

Meine Lieben, wie ihr schon mitbekommen habt, dieses Jahr werde ich bei Let's dance als Profi leider nicht dabei sein 💔😢. Diese Nachricht hat mich sehr traurig gemacht...weil mein Herz und meine Seele immer auf der Tanzfläche bleiben❤️ Dafür freue ich mich unglaublich mit Pascalito für euch noch einmal zu tanzen💃🏻🐱🍟. Mit unserer Salsa verabschieden wir uns als Team Pomkat vom Let's Dance Parkett😍 Allen Teilnehmern wünsche ich eine tolle und wunderschöne Staffel. Genießt diese Zeit... die ist zwar nicht einfach, aber unvergesslich schön. Genießt jedes Moment davon🙏 Eure Ekat❤️ #letsdance #ekat #cry