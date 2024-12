„Let’s Dance“: Star kehrt nach 5 Jahren zurück – und verletzt sich

Wenn die Scheinwerfer angehen und die Musik erklingt, sieht das Tanzen auf dem „Let’s Dance”-Parkett mühelos und elegant aus. Doch Nebenwirkungen wie blutige Füße, geschwollene Knie und schmerzhafte Blessuren sind oftmals der Preis für die dargebotene Perfektion.

Dies wird auch bei den Vorbereitungen auf die diesjährige RTL-Let’s Dance“-Weihnachtsshow erkennbar. Dabei zeigt eine bekannte Entertainerin, was es heißt, buchstäblich „alles zu geben“. Sie geht dabei über ihre Grenzen hinaus – mit einem schmerzhaften Ergebnis.

„Let’s Dance“: Evelyn Burdecki will glänzen und verzaubern

Es geht dabei um keine Geringere als Evelyn Burdecki. Nach fünf Jahren „Let’s Dance“-Pause wagt die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin beim Weihnachtsspecial ihr Comeback. Eine Einheit bildet sie dabei mit dem langjährigen Let’s Dance-Profitänzer Vadim Garbuzov. Dabei möchte sie die Zuschauer auf emotionale Art und Weise berühren.

++ Auch interessant: „Let’s Dance“-Star Massimo Sinató überrascht mit neuen Look – „Musste zweimal hinschauen“ ++

Die 36-Jährige strotzt nur so vor Ehrgeiz und hängt sich in den Trainingssessions richtig rein. Dafür zahlt sie aber auch einen hohen Preis. So berichtet sie im RTL-Interview: „Ich hab mindestens 24 Blasen an den Füßen, meine Knie sind angeschwollen, meine Beine auch, aber ansonsten läuft’s gut.“ Ist das für sie ein Grund, das Handtuch zu werfen?

Nein! Sie nimmt die Blessuren mit einer Portion Humor auf und ihre Motivation ist ungebrochen. „Ich bin auf jeden Fall wirklich bemüht, da irgendwie durchzukommen beim Tanz und es zu spüren“, fügt das Model abschließend hinzu.