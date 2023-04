„Let’s Dance“: Unfairer Wettkampf? „Braucht gar nicht erst antreten“

Dass die Kandidatinnen und Kandidaten bei „Let’s Dance“ im Wettkampf gegeneinander antreten, ist nichts Neues. Auch wenn sie sich als große Familie sehen, geschenkt wird hier niemandem etwas. Immerhin kann am Ende nur einer im Finale gewinnen. Bis es soweit ist, übt RTL jetzt aber schon mal Zweikampf mit den Teilnehmenden.

In Show 9 von „Let’s Dance“ erwartet die Zuschauenden jetzt ein Schlagabtausch auf dem Tanzparkett, denn die Paare treten im Duell gegeneinander an. Am Donnerstag (27. April) gab der Sender jetzt bekannt, wer am Freitagabend (28. April) gegen wen antreten wird. Doch die Zuordnung sorgt bei vielen „Let’s Dance“-Fans für wenig Begeisterung.

„Let’s Dance“ gibt Tanzduell-Kontrahenten bekannt

Gleich drei Duelle will RTL zeigen. Dabei variieren nicht nur die Teilnehmenden, sondern auch die Tänze. In der Gruppe „Streetdance“ treten Philipp und Patricija gegen Julia und Zsolt an. Mit dem „Bachata“ gehen Sharon und Christian gegen Anna und Valentin ins Rennen. Und Timon und Ekat messen sich mit Knossi und Isabel beim „Lindy Hop“.

Bei der Gruppenaufteilung haben die „Let’s Dance“-Fans direkt mal genauer hingeschaut und äußern scharfe Kritik. Dass Ekat und Timon gegen Knossi und Isabel antreten, passt vielen so gar nicht.

Isabel Edvardsson und Jens „Knossi“ Knossalla treten in Folge 9 von „Let’s Dance“ gegen Ekaterina Leonova und Timon Krause (r.) an. Foto: IMAGO / Future Image

Fans äußern Kritik an RTL-Entscheidung

Unter dem Ankündigungsbeitrag von RTL auf dem Instagramkanal der Show äußern sich die Zuschauer. Hier einige der Kommentare:

„Timon braucht da doch gar nicht erst antreten, ist doch schon klar, dass mindestens ein Juror Knossi mehr Punkte gibt“

„Na hoffentlich bewerten die Juroren die Battles objektiv. Ahne da schon wieder Böses bei zum Beispiel dem Battle von Timon und Knossi“

„Ich finds lustig, dass gefühlt 80 Prozent der Zuschauer alle dieselbe Timon-Knossi-Prognose abgeben, es geht halt auch nicht mehr auffälliger“

Der Vorwurf: RTL soll bei der Zusammenstellung bewusst eben diese beiden zusammengebracht haben, dabei stünde in dieser Konstellation bereits fest, dass Knossi laut Juryurteil gewinnen wird. Vor allem Joachim Llambi soll schon in der Vergangenheit immer wieder seine Sympathien gegenüber Knossi gezeigt und dabei Timon mit deutlich weniger Punkten bedacht haben, sind sich viele Fans einig.

„Ich hoffe, Llambi bewertet dieses mal fair“, bringt es ein Fan auf den Punkt. Bleibt abzuwarten, wer am Ende wirklich das Duell gewinnt und ob sich die Vorahnungen der Fans bestätigen.

RTL zeigt „Let’s Dance“ freitags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.