Let's Dance: Große Trauer bei den Fans – RTL verkündet schlimme Nachricht

„Let's Dance“ muss am Freitagabend auf John Kelly verzichten. Das gab RTL am Freitagmorgen bekannt.

Der 53-Jährige musste seine Teilnahme an der Sendung absagen. Der traurige Grund: Ein Krankheitsfall in der Familie zwingt das Mitglied der weltbekannten „Kelly Family“ dazu, an diesem Abend auf das Tanzen zu verzichten. RTL betont jedoch, dass es keinen Zusammenhang mit dem Coronavirus gäbe.

Let's Dance: John Kelly muss aussetzen

John Kelly soll aber nicht komplett aus der Show aussteigen, so RTL. Demnach wird der Sender die Situation so lösen, dass am Freitagabend ganz normal ein Paar die Show verlassen müsse, John Kelly in der darauffolgenden Woche wieder mittanze.

Eigentlich hätten John Kelly und seine Tanzpartnerin Regina Luca an diesem Abend einen Cha Cha Cha zu „Give It Up“ von KC & The Sunshine Band auf das Parkett zaubern sollen.

Die Nachricht dürfte viele Fans traurig zurücklassen. So hat der Sänger eine starke Fanbase hinter sich. Trotz eher semi-guter Leistungen wählten die Fans ihn immer in die nächste Runde.

----------------

Das ist Let's Dance:

Let’s Dance ist eine Live-Tanzshow bei RTL

Die erste Staffel Let's Dance startete 2006

Mittlerweile gibt es bereits 13 Staffeln

Die Sendung ist die deutsche Version der BBC-Sendung Strictly Come Dancing

Die Show wird in Köln aufgenommen

Wegen des Coronavirus dürfen keine Zuschauer mehr im Publikum sitzen

Lediglich enge Freunde und Verwandte sind erlaubt

-------------------

RTL verkündet „Let's Dance“-Überraschung

Let's Dance findet am Freitag ohne John Kelly statt. Foto: imago images

Zudem verkündet RTL eine Überraschung. So wird Profitänzerin Isabel Edvardsson mit ihrem Mann tanzen.

In der letzten Woche musste Ex-Fußballer Ailton seine Tanzschuhe an den Nagel hängen. Bestes Paar der vergangenen Woche wurden Moritz Hans und Renata mit grandiosen 29 Punkten. Hinter ihnen landeten Tijan und Kathrin und dann schon Laura Müller und Christian. John und Regina entgingen nur ganz knapp dem Rauswurf. Der Sänger und die Tänzerin holten schlussendlich 17 Punkte.

+++ Let's Dance: Irre Szene beim Training - "Ganzkörper-Erektion!" +++

Wie auch schon in der vergangenen Woche, dürfen am Freitagabend keine Zuschauer mehr in den Kölner „Let's Dance“-Studios dabei sein. Anwesend werden lediglich enge Freunde und Verwandte sein. (göt)