„Let's Dance“: Er gewann 2019 – DAS macht Pascal Hens heute

"Let's Dance": Was macht Pascal Hens, Gewinner von 2019, heute?

Köln. Vom Ex-Handballer zum Sieger von „Let’s Dance“: Pascal Hens stand am Ende der vergangenen Staffel ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Doch seit dem Gewinn von „Let’s Dance“ ist es ein klein wenig ruhig geworden um den 39-Jährigen. Fans stellen sich die Frage: Was macht Pascal Hens heute?

„Let’s Dance“: Das macht Gewinner Pascal Hens heute

Bei Instagram hält der Ex-Profi-Sportler seine Fans stets auf dem Laufenden. Ob beim Golfen oder Fischen in Neuseeland, am Strand von Australien oder beim Handballschauen mit Freunden in Berlin – Pascal Hens nimmt seine Follower mit.

Dabei gewährt der Sieger von „Let’s Dance“ immer wieder Einblicke in sein Privatleben – und zeigt sogar Ehefrau Angela und die beiden gemeinsamen Kinder Noah Ben (9) und Mila (5).

---------------

Das ist die Karriere von Pascal Hens:

2003 bis 2016: HSV Hamburg

2007: Weltmeister mit Deutschland

2011: Gewinn der deutschen Meisterschaft

2013: Gewinn der Champions-League

2017: Karriereende bei HBW Balingen-Weilstetten

---------------

Pascal Hens zeigt sich privat und im Fernsehen

Doch nicht nur das, auch im Fernsehen ist er immer mal wieder zu sehen, unter anderem vor Kurzem bei "5 gegen Jauch" mit seinen „Let’s Dance“-Konkurrentinnen Evelyn Burdecki und Sabrina Mockenhaupt, Profi-Tänzer Massimo Sinato und Juror Joachim Llambi.

Und auch 2020 wird Pascal Hens nicht von der Bildfläche verschwinden: Nach „Let’s Dance“ im vergangenen Jahr und der anschließenden Tournee durch die Republik wird er nun bei der Promi-Darts WM 2020 von Prosieben dabei sein.

---------------

Das ist Pascal Hens:

Geboren am 26. März 1980 in Daun, Rheinland-Pfalz

Er wuchs in Hessen auf

2009 heiratete er seine langjährige Freundin Angela

Die beiden haben zwei Kinder: Noah Ben (*2010) und Mila (*2014)

Die Familie wohnt in Hamburg

2018 nahm er an Ewige Helden teil und wurde Vierter

2019 gewann er Let’s Dance mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova

---------------

Pascal Hens erneut bei "Let's Dance" dabei

Ganz von „Let’s Dance“ verabschieden musste sich der 39-Jährige noch nicht: Bei der Eröffnungsshow der neuen Staffel am Freitag, 21. Februar, wird Pascal Hens als Sieger erneut in der Sendung zu sehen sein. Gemeinsam mit seiner Partnerin Ekaterina Leonova kehrt er ein letztes Mal auf die Tanzfläche der Show zurück.

„Let’s Dance“ kommt freitags um 20.15 Uhr bei RTL.