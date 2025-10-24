„Let’s Dance“-Star Renata Lusin gibt Baby-Update

Die Freude ist groß bei den „Let’s Dance“-Profitänzern Renata und Valentin Lusin: Das Tanzpaar erwartet sein zweites Kind. Nach Töchterchen Stella geht damit ein weiterer Traum in Erfüllung.

Ihr Weg zum Familienglück war jedoch alles andere als einfach. Nach mehreren Fehlgeburten wurden sie im März 2024 zum ersten Mal Eltern. Nun gibt die „Let’s Dance“-Tänzerin ein zuckersüßes Baby-Update.

„Let’s Dance“-Star überglücklich

Aktuell ist Renata in der 17. Schwangerschaftswoche. Doch, wie schon bei Stella, möchten die beiden auch diesmal vorerst nicht erfahren, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen. Auf einer Gender-Reveal-Party soll das Geheimnis gelüftet werden, die sie für nächstes Jahr planen. So war es bereits bei Stella im siebten Monat.

Renata verriet kürzlich in einer Instagram-Story, dass sie gerne noch auf die Party warten möchte: „Einige fragen mich, ob ich bis zum nächsten Jahr warten kann mit dem Geschlecht. Auf jeden Fall!“ Auf den besonderen Moment freut sie sich: „Ich glaube, das ist spannend.“ Bis Valentin von der „Let’s Dance“-Tour zurückkehrt, bleiben die Pläne erst auf Eis.

„Let’s Dance“-Star meldet sich zu Wort

Die Tour startet im November und führt Valentin quer durch 15 deutsche Städte und die Schweiz. Danach soll die Gender-Reveal-Party im neuen Heim des Paares steigen, wie Renata liebevoll verrät. Es scheint neben dem Nachwuchs also noch weitere große Veränderungen in ihrem Leben zu geben: ein neues Familienhaus für die Lusins.

Ein Glücksmoment lieferte auch der jüngste Arztbesuch für Renata. „Ich bin so, so, so glücklich, dass gestern der 17.-Woche-Schwangerschaftstermin beim Arzt gut gelaufen ist“, teilte sie freudestrahlend mit. „Er hat schon alles gesehen.“ Das Baby ist inzwischen fast 17 Zentimeter groß und kommt im Frühjahr.