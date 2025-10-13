„Let’s Dance“-Star erlebt Schreckmoment – „Es ist unfassbar“

Mit Tränen in den Augen und zittriger Stimme: So meldete sich „Let’s Dance“-Star Renata Lusin kürzlich bei ihren Fans. Die Profitänzerin, die aktuell ihr zweites Kind erwartet, erlebte während einer Reise nach Berlin eine emotionale Achterbahnfahrt, die sie so schnell nicht vergessen wird.

„Let’s Dance“-Star völlig aufgewühlt

„Es sind Glückstränen – Heultränen habe ich schon gehabt“, begann die 38-Jährige ihre emotionale Instagram-Story. Gemeinsam mit ihrem Mann Valentin besuchte sie die Premiere der Show „Blinded by Delight“ im Berliner Friedrichstadt-Palast. Dabei verlor sie eine Uhr, die für sie und ihre Familie eine große Bedeutung hat.

Die „Let’s Dance“-Tänzerin hatte das Schmuckstück in einem Ankleidezimmer des Hotels vergessen. „Ich bin heute aufgewacht im Schock, wo sie ist, ich war im Fitting Raum, da war nichts“, erklärte sie aufgewühlt. Die Uhr war nicht nur sehr kostspielig, sondern ein geplantes Geschenk für ihre Tochter Stella zum 18. Geburtstag.

„Let’s Dance“-Star hat Glück im Unglück

Kurz bevor Renata und Valentin die Heimreise antreten mussten, kam plötzlich die erlösende Nachricht. Eine Hotelmitarbeiterin brachte die verschollene Uhr zurück zur überglücklichen Tänzerin. „Es ist unfassbar, dass keiner sie genommen hat, dass sie abgegeben wurde“, bedankte sich Renata überschwänglich in ihrer Story.

Sie betonte, wie erleichtert sie sei, und freute sich riesig über die Ehrlichkeit des Hotelteams. Noch vom Flughafen schickte sie eine herzliche Botschaft an die Mitarbeiter, die diese Aufregung für den „Let’s Dance“-Star beendeten. Ihr Fazit: Vertrauen in die Menschheit lohnt sich – und ein Happy End macht alles wieder gut.