„Let’s Dance“-Star macht trauriges Geständnis – „Musste gerade eine Runde heulen“

Offen, ehrlich und emotional – Renata Lusin zeigt, dass auch Profitänzerinnen keine Superheldinnen sind. Die 38-jährige „Let’s Dance“-Tänzerin erwartet gerade ihr zweites Kind mit Ehemann Valentin Lusin – und spricht nun offen über ihre Gefühle.

In ihrer Instagram-Story teilte Renata ein Selfie, das sie mit verweinten Augen zeigt. Dazu schrieb sie: „Musste gerade eine Runde heulen. So viel auf einmal gerade, obwohl es mir nie (etwas) ausmachte.“ Und weiter: „Ich muss wohl doch eingestehen, dass ich keine Maschine bin.“ Worte, die vielen Müttern aus der Seele sprechen.

„Let’s Dance“-Star bricht in Tränen aus

Erst vor wenigen Tagen hatte Renata Lusin die Baby-News verkündet. Sie und Valentin werden erneut Eltern. Ihre kleine Tochter Stella, die im Juni ein Jahr alt wurde, macht die Familie schon jetzt komplett glücklich. Doch das Familienleben fordert sie auch heraus. Stella schläft schlecht, und Renata bekommt nachts kaum Ruhe – das verriet sie ehrlich auf Instagram.

Hinzu kommt ein randvoller Terminkalender. Gemeinsam mit Valentin gibt Renata Tanzunterricht und Workshops, dreht Werbeclips und bereitet den Umzug in ein neues Haus in Düsseldorf vor. „Es ist gerade einfach viel los“, schrieb sie weiter.

Trotzdem bleibt sie optimistisch. Auch wenn sie wegen ihrer Schwangerschaft nicht bei der großen „Let’s Dance“-Tour dabei sein wird. „Ich will kein Risiko eingehen“, erklärte sie. Denn der Weg zu ihrem ersten Kind war schwer. Drei Fehlgeburten hatte die Tänzerin vor Stella erlitten.

Jetzt ist sie im vierten Monat schwanger – und endlich wieder voller Hoffnung. „Wir sind glücklich, es endlich nach drei Monaten mit euch zu teilen“, sagte sie über ihre Schwangerschaft. Und mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, dass sie froh ist, ihren Bauch nicht mehr einziehen zu müssen.