„Let’s Dance“ präsentiert nächste Änderung – Zuschauer laufen Sturm: „Komplett für die Tonne“

Partner-Tausch bei „Let’s Dance“: So lautete die große Ankündigung in der vergangenen Show. Eine Änderung, die es so noch nie gegeben hat. Mitten in der Staffel bekamen die Promis plötzlich andere Tanzpartner zugeteilt.

Bedeutet auch: Stars wie Anna Ermakova, Julia Beautx und Co. müssen sich logischerweise wieder auf jemand vollkommen Neues einlassen, mit dem sie tagtäglich viel Zeit beim Training verbringen. Und jetzt kommt noch eine weitere gravierende Änderung bei „Let’s Dance“ dazu.

++„Let’s Dance“ (RTL): Verletzungs-Schock – bittere Tränen fließen++

„Let’s Dance“ verkündete nächste Regeländerung

Der Schock bei den Promis war groß, als das Moderatoren-Duo Victoria Swarovski und Daniel Hartwich in der Live-Show die Partnertausch-Nachricht überbrachten. Bei den Zuschauern kam diese Regeländerung alles andere als gut an. Unter einem Instagram-Posting auf dem „Let’s Dance“-Account ließen viele Tanz-Fans ihrem Unmut freien Lauf. Und auch die nächste Regel-Änderung kommt bei den Zuschauern nicht gut weg.

In der Show am Freitagabend (31. März) verkündeten Swarovski und Hartwich: Niemand kann in dieser Folge herausgewählt werden! Für viele Zuschauer macht diese Regeländerung allerdings keinen Sinn. Immerhin ist „Let’s Dance“ ein Wettbewerb, in dem es doch darum geht, dass gute Leistung anständig honoriert wird. Doch an diesem Abend ist alles anders.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

„Let’s Dance“-Fans laufen Sturm

Auf Twitter laufen die Zuschauer wegen dieser erneuten Regeländerung Sturm! „Also eine Sendung komplett für die Tonne. Was soll das?“, „Das wird ja richtig spannend heute bei ‚Let’s Dance‘“ und „Absolut unfair, dass heute keiner rausfliegt. Irgendwie ein Schlag ins Gesicht jeden Promis, der mal kurzfristig mit einem anderen Profi tanzen und ernsthaft zittern musste“, heißt es auf der Social-Media-Plattform. Man darf gespannt sein, welche Änderung sich RTL für „Let’s Dance“ in dieser Staffel noch so einfallen lassen wird. Welcher Promi welchen Tanzpartner zugeteilt bekam, das liest du hier.