Kilos purzeln – „Let’s Dance“-Star Motsi Mabuse verrät ihr Abnehm-Geheimnis

Motsi Mabuse begeistert ihre Fans mit neuer Energie – und deutlich schlankerer Taille. Die „Let’s Dance“-Jurorin zeigt sich so fit wie lange nicht. Nun hat die 44-Jährige verraten, wie sie das geschafft hat.

Bekannt wurde Mabuse durch ihre Auftritte in der RTL-Show „Let’s Dance“. Seit Jahren gilt sie als eine der beliebtesten Jurorinnen. Doch als sie im September zur britischen Version der Show, „Strictly Come Dancing“, zurückkehrte, staunte das Publikum: Die Tänzerin wirkte verändert, sportlicher und definierter. In einem Interview mit der britischen Zeitung „The Sun“ sprach sie offen über ihren neuen Lebensstil.

„Let’s Dance“ überrascht mit neuem Look

„Ich esse Nüsse, Obst und Salat“, erklärte Mabuse. Die Ernährungsumstellung sei ein zentraler Punkt gewesen. Dazu kommt intensives Muskelaufbautraining. „Ich mache Gewichtheben und trainiere regelmäßig“, sagte sie weiter.

Ein wichtiger Auslöser für ihre neue Routine war das Thema Wechseljahre. Mabuse wollte sich aktiv damit auseinandersetzen, statt sich verunsichern zu lassen. „Ich hasse den Fakt, dass jeder Podcast oder alles, was ich online sehe, auf Angst basiert“, erklärte sie. „Ich habe nie jemanden gehört, der sagt: ‚Mach dir keine Sorgen, es ist gar nicht so schlimm‘.“

Deshalb beschloss sie, ihr Wohlbefinden selbst in die Hand zu nehmen. Neben Ernährung und Training setzt Mabuse auch auf Erholung. Sie schwört auf Saunagänge und Eisbäder, um Stress zu reduzieren. Ganz ohne Herausforderungen läuft das jedoch nicht. Der enge Zeitplan der Shows fordere sie stark. „Meine Routine trotz dieser Belastung fortzuführen, ist meine größte Herausforderung“, sagte sie.

Fans von „Let’s Dance“ dürfen sich dennoch freuen: Motsi Mabuse will ihren neuen Lebensstil dauerhaft beibehalten. Ihr Ziel sei es, fit, ausgeglichen und glücklich zu bleiben – auf und neben dem Tanzparkett.