Nach Vorwürfen: Motsi Mabuse gewinnt gegen Ex vor Gericht

Was für ein Paukenschlag im Promi-Gerichtssaal! Motsi Mabuse (43) hat den Rechtsstreit gegen ihren Ex-Mann Timo Kulczak (48) gewonnen – und das gleich doppelt: Nicht nur, dass seine Klage abgewiesen wurde, er muss auch noch die kompletten Verfahrenskosten tragen.

Zur Erinnerung: Elf Jahre waren die beiden Profitänzer verheiratet, bis 2014 die Liebe auf einer gemeinsamen Turnierreise zerbrach. Danach wurde es still – bis Motsi 2022 ihre Autobiografie „Finding My Own Rhythm – My Story“ veröffentlichte. Darin packte die „Let’s Dance“-Jurorin über ihre Ehe aus – und das hatte es in sich.

„Let’s Dance“-Star Motsi Mabuse triumphiert vor Gericht

Motsi schrieb, Kulczak habe fast ihr ganzes Leben kontrolliert: Er habe die Hand über ihre Einnahmen aus Tanzkursen und TV-Auftritten gehalten, ihr nur „Taschengeld“ gegeben und sogar darüber bestimmt, was sie essen durfte. Den Wunsch nach einem Baby und einer eigenen Tanzschule? Angeblich verboten. Kulczak reagierte empört, wies die Vorwürfe zurück. „Ich habe sie nicht missbraucht, ich war einfach nur deutsch“, sagte er gegenüber„The Sun“.

+++ „Let’s Dance“-Kandidaten: Jetzt kursiert der erste Name +++

Und weiter: „Sicherlich ist der deutsche Charakter anders als der südafrikanische. Aber sie hat sehr lange hier gelebt, sodass sie sich daran gewöhnt hat und es mochte, wie organisiert alles war und wie die Dinge funktionierten, weil es organisiert war.“ Seine Forderung vor Gericht: Motsi solle öffentlich erklären, dass ihre Aussagen im Buch und in der Presse nicht stimmen, und dazu Schadensersatz von rund 79.000 Euro zahlen.

Doch das Landgericht Offenburg sah das anders: Klage abgewiesen! Begründung: Die Aussagen in Motsis Buch sind von der Meinungsfreiheit gedeckt. Für Kulczak eine bittere Niederlage – für Motsi ein klarer Sieg. Die Tänzerin hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Urteil geäußert.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.