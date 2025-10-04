10 Jahre glücklich: „Let’s Dance“-Star Massimo Sinató verrät sein Ehegeheimnis

Glamouröse Auftritte, straffe Terminkalender und ein gemeinsames Familienleben – Rebecca Mir (33) und Massimo Sinató (44) bewegen sich seit Jahren erfolgreich zwischen all diesen Welten. Beim „About You Fashion Ball“ in Hamburg zeigten die beiden erneut, dass sie nicht nur beruflich ein starkes Team sind. Im Gespräch mit „Gala“ verraten sie, wie sie trotz Stress und Verpflichtungen Nähe und Zusammenhalt bewahren.

Gerade Rebecca Mir ist ständig unterwegs – zwischen Modemetropolen wie Mailand und Hamburg reiht sich ein Job an den nächsten. Doch statt überfordert zu wirken, bleibt sie entspannt: „Es ist wirklich viel Organisation“, sagt sie lachend. Dass die Familie dabei immer eine große Rolle spielt, macht es leichter. „Let’s Dance“-Profitänzer Massimo fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Wir haben eine WhatsApp-Gruppe nur für Termine.“ Bleibt bei solch einem straffen Zeitplan überhaupt noch Zeit für Zweisamkeit?

„Let’s Dance“-Star Massimo Sinató und Rebecca Mir: Leidenschaft nach zehn Jahren?

Wenn es um das Eheleben geht, beweisen die beiden einmal mehr Humor. Auf die Frage nach der Leidenschaft nach mehr als zehn gemeinsamen Jahren reagierte „Let’s dance“-Star Massimo Sinató mit einem Augenzwinkern: „Ihr habt wieder Fragen ausgepackt! Die können wir erst nach 0 Uhr beantworten.“

Anstatt Privates breit zu treten, lenkt das prominente Ehepaar den Fokus lieber auf das, was ihnen wirklich wichtig ist: ihr Sohn. „Das Wichtigste für uns ist natürlich Familie. Der Kleine steht an erster Stelle und wir lieben ihn. Es ist das Schönste überhaupt, Eltern zu sein – trotz des stressigen Alltags“, erklärt „Let’s Dance“-Bekanntheit Massimo.

Familie als Herzensprojekt

Auch bei der Erziehung sind sie ein eingespieltes Duo. Mal übernimmt einer die Rolle des „Good Cop“, mal der andere die des Strengeren. „Definitiv ist einer mal strenger als der andere. Da wechseln wir uns aber ab“, erklärte Massimo Sinató. Auch Rebecca Mir kann dem nur zustimmen.

Gewohnt humorvoll beantwortet das Ehepaar selbst solche privaten Fragen. Ihr Geheimnis für eine glückliche Ehe verraten sie zwar nicht konkret, aber die Mischung aus Organisation, Humor und Priorität für die Familie spricht für sich.

Rebecca Mir und Massimo Sinató beweisen, dass Liebe und Leidenschaft nicht am Alltag scheitern müssen. Im Gegenteil: Mit Organisation, Humor und einem klaren Fokus auf ihre Familie wachsen sie gemeinsam – und meistern das Leben als Paar genauso elegant wie den Tanz auf dem Parkett.