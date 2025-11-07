„Let’s Dance“ geht auf große Live-Tour – SIE sorgen für Gänsehautmomente

Darauf haben die Fans von „Let’s Dance“ schon lange gewartet: Die große Live-Tour hat begonnen! Seit dem 2. November reisen die Kandidaten gemeinsam mit der Jury und Moderator Daniel Hartwich wieder quer durchs Land.

Doch auf welche Kandidaten dürfen sich die „Let’s Dance“-Fans freuen? Wir zeigen dir, welche Teilnehmer der erfolgreichen RTL-Sendung während der Tour auf dem Parkett sein werden.

SIE sind bei der „Let’s Dance“-Tour dabei

Auch in diesem Jahr dürfen sich die „Let’s Dance“-Fans über eine bunte Mischung bei den Kandidaten freuen. Denn auf der Tour sind nicht nur Teilnehmer der letzten Staffel dabei – auch Gesichter aus vergangenen Ausgaben sind mit von der Partie.

Angefangen bei den Promis der diesjährigen Staffel: Neben Sieger Diego Pooth geben sich auch der Zweitplatzierte, Taliso Engel, und der Dritte im Bunde, Fabian Hambüchen, die Ehre. Ebenfalls aus der letzten Ausgabe mit dabei ist Stuntfrau Marie Mouroum.

Die Zuschauer treffen aber auch auf bekannte Gesichter der letzten Jahre. Neben Ann-Kathrin Bendixen sind auch Mark Keller und Ella Endlich bei der großen Tour am Start.

Das sind die Termine für die „Let’s Dance Live-Tour“ 2025: