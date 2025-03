Leyla Lahouar: „Let’s Dance“-Star offenbart – „Das sind solche Schmerzen“

Am Freitag (14. März) flimmert bereits die dritte Folge der diesjährigen „Let’s Dance“ Staffel“ bei RTL über die TV-Bildschirme. Von den anfangs 14 prominenten Kandidaten sind nun noch zwölf übrig. In der ersten „Let’s Dance“-Show mussten die Zuschauer sich bereits von Comedian Osan Yaran und Tanzpartnerin Christina Luft verabschieden.

In Show zwei hat es sich dann auch für TV-Gesicht Roland Trettl und Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger ausgetanzt. Reality-Bekanntheit Leyla Lahouar konnte in der vergangenen Woche bei „Let’s Dance“ erfolgreich ihr Debut feiern, da sie zuvor krankheitsbedingt ausfallen musste. Doch nun plagen sie erneut starke Schmerzen!

„Let’s Dance“: Kandidatin von starken Schmerzen geplagt

In ihrer Instagram-Story berichtet die „Let’s Dance“-Kandidatin: „Ich glaube, ich habe mir am Freitag irgendwie meine Rippe gebrochen oder geprellt, als wir Backstage noch mal die Hebefigur geübt haben. Da habe ich dann wieder Angst gehabt, die zu machen, und habe mich ganz komisch festgehalten, und seitdem habe ich so harte Schmerzen.“

+++ „Let’s Dance“-Star Leyla Lahouar sauer auf Hater: „Wie wärs, wenn wir mal tauschen?“ +++

Gegenüber ihren Fans geht Leyla Lahouar noch mehr ins Detail: „Wenn ich tief einatme oder mich hinlege, das sind solche Schmerzen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Richtig schlimm.“ Für diejenigen, die sich Sorgen um ihren Verbleib bei „Let’s Dance“ machen, kann der Reality-Star Entwarnung geben.

„Let’s Dance“: Keine Besserung in Sicht

Sie sagt: „Im Training habe ich es ehrlicherweise gar nicht gemerkt, also keine Sorge, ich werde auch weiter trainieren. Ich werde tanzen und ich werde trainieren, aber es tut so weh, und ich verstehe das einfach nicht, ich weiß nicht, was das ist.“ Besserung ist bisher jedoch nicht in Sicht: „Es fühlt sich die ganze Zeit an wie ein Stich. […] Es wird auch von Tag zu Tag schlimmer. Wir haben es auch getaped, das hat auch nichts gebracht.“

Vom Pech verfolgt – diese körperliche Einschränkung macht Leyla Lahouar vor allem aufgrund ihres krankheitsbedingten Ausfalls in der ersten Show mächtig zu schaffen. Damals teilte sie ihren Fans auf Instagram mit: „Mir geht es gesundheitlich wirklich überhaupt nicht gut. […] So krank war ich wirklich schon lange nicht mehr!“ Umso glücklicher machen sie ihre Trainings-Fortschritte: „Wir haben heute echt viel geschafft. Ich bin richtig stolz!“ Bleibt zu hoffen, dass Leyla Lahouar schon bald wieder vollkommen schmerzfrei das Tanzbein schwingen kann.

RTL zeigt „Let’s Dance“ immer freitags um 20.15 Uhr. Anschließend ist die beliebte Tanzshow auch in der RTL+ Mediathek abrufbar.