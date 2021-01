„Let's Dance“: RTL lässt Bombe platzen – DAS gab es noch nie

Noch vor dem Start der 14. „Let's Dance“-Staffel sickern Informationen zu einer aufregenden Neuigkeit in der RTL-Show durch.

Demnach sollen die Kandidaten bei „Let's Dance“ schon bald deutlich jünger ausfallen.

„Let's Dance“: Jetzt tanzen die ganz Kleinen!

Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis „Let's Dance“ nachzieht: Nach „The Voice Kids“, „Verstehen Sie Spaß? Kids“ und „Ninja Warrior Germany Kids“ soll es im Frühjahr 2021 auch eine Kinder-Version der RTL-Tanzshow geben.

In Zukunft sollen Daniel Hartwich und Victoria Swarovski Schulkinder anmoderieren. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Wie „Bild am Sonntag“ berichtet, sollen schon Ende März die Dreharbeiten mit den Kleinen beginnen. Man habe bewusst darauf geachtet, dass die Kinder dafür ihre Osterferien nutzen, damit sie keine Unterrichtsstunde im Homeschooling verpassen.

„Let's Dance“: Promi-Kinder schwingen das Tanzbein

Geplant sei zunächst eine Mini-Staffel aus vier Folgen. Darin sollen fünf bis sechs Promi-Kinder, die im Alter von acht bis elf Jahre alt sind, im Frühjahr das Tanzbein schwingen.

----------------------------------------

Mehr zu „Let's Dance“:

----------------------------------------

TV Now-Kunden dürfen sich freuen. Denn: Bevor die Kids im Fernsehen auftreten, sollen die Folgen als Erstes in der Mediathek veröffentlicht werden. Warum? Laut „Bild am Sonntag“ werde die Produktion aus dem Budget der Streamingplattform bezahlt.

Die „Let's Dance“-Jury: Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Besonders gespannt dürfen wir auf das Urteil der Jury sein. Ob Joachim Llambi auch bei den Kleinen auf den Tisch hauen wird? Wie oft werden Mama Motsi Mabuse wohl die Tränen kommen? Und welche Tipps hat Jorge González für die Mini-Performer?

----------------------------------------

Das sind die „Let's Dance"-Teilnehmer 2021:

Jan Hofer

Nicolas Puschmann

Auma Obama

Kai Ebel

Valentina Pahde

Mickie Krause

Senna Gammour

Erol Sander

Lola Weippert

Rúrik Gíslason

Ilse DeLange

Kim Riekenberg

Simon Zachenhuber

Vanessa Neigert

----------------------------------------

In der deutschen Ausgabe der Tanzshow gab es so etwas definitiv noch nie. Doch in den USA hat man die Idee bereits ausgetestet. Das Ergebnis? Ernüchternd. „Dancing with the Stars: Junior“ wurde nach neun Folgen wieder abgesetzt.

Mal sehen, ob der „Let's Dance“-Ableger in Deutschland besser ankommen wird. Warum „Ninja Warrior Germany Kids“ nach einer sehr erfolgreichen Staffel eingestellt werden musste, liest du hier.