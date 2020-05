Let's Dance: Kandidatin macht überraschendes Geständnis – „Alle durften...“

Bei „Let's Dance“ hat sich in der Corona-Krise nicht allzu viel geändert. Klar, das Publikum in den Liveshows fehlt. Weitergetanzt wird trotzdem.

Inzwischen sind bei „Let's Dance“ noch sechs Tanzpaare im Rennen. Am Freitagabend geht es also um den Einzug in die „Top Five“.

Let's Dance: Noch sechs Paare sind dabei

Auch die Stand-up-Komikerin Ilka Bessin darf sich noch Hoffnungen auf den Titel bei „Let's Dance“ machen. Einst erfand sie die Kunstfigur Cindy aus Marzahn. Inzwischen ist dieses Kapitel jedoch Geschichte.

Im Interview mit „RTL“ lässt Bessin die alten Zeiten trotzdem nochmal aufleben.

------------------------------------

-------------------------------------

„Sixpack, Glatze, tätowiert“

Dabei gibt Bessin zu, dass ihr der Ruhm teilweise zu Kopf gestiegen ist. „Alle durften dankbar sein, dass sie meine Luft atmen durften“, erinnert sich die 48-Jährige im Interview mit „RTL“.

Auch über ihren damaligen Männergeschmack kann Bessin heute schmunzeln. „Ich wollte immer einen durchtrainierten Mann“, sagt sie. „Sixpack, Glatze, tätowiert.“

Und weiter: „Das war so anstrengend, dann lernst du mal jemanden kennen und dann ist er gerade in der Aufbauphase, macht Fitness und isst 500 Gramm Hühnchen.“

Ilka Bessin mit ihrem Tanzpartner bei „Let's Dance“. Foto: imago images/APress

-------------

Die Teilnehmer von Let's Dance 2020:

Laura Müller

Luca Hänni

Ilka Bessin

Moritz Hans

Tijan Njie

Lili Paul-Roncalli

Martin Klempnow (ausgeschieden)

Loiza Lamers (ausgeschieden)

John Kelly (freiwillig ausgestiegen)

Ailton (ausgeschieden)

Ulrike von der Groeben (ausgeschieden)

Sabrina Setlur (ausgeschieden)

Sükrü Pehlvan (ausgeschieden)

Steffi Jones (ausgeschieden)

-------------

Sinneswandel bei Ilka Bessin

Heute denkt die „Let’s Dance“-Kandidatin ganz anders. „Wenn du alt bist, brauchst du einfach jemanden, der dir die Schnabeltasse reicht und dir eine Suppe macht, wenn du krank bist“, weiß Bessin. „Das ist das Wichtige im Leben.“ (nr)