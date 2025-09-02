„Let’s Dance“-Star gibt Verlobung bekannt – Partnerin ahnte von nichts

Das kam überraschend: „Let’s Dance“-Profitänzer Zsolt Sándor Cseke hat seiner Partnerin Anna-Lena einen Heiratsantrag gemacht. Auf Instagram teilt der 37-Jährige ein Video, welches den romantischen Moment am Strand zeigt.

Dabei plante er die Aktion ganz heimlich – nicht einmal seine „Let’s Dance“-Tanzkollegen wussten Bescheid! Umso größer ist die Freude, wie ein Blick in die Instagram-Kommentare schnell deutlich macht.

„Let’s Dance“-Profi überrascht seine Partnerin

„Sie dachte, wir machen nur Urlaubsfotos, aber am Ende hat sie Ja gesagt“, schreibt der Profitänzer zu dem Video. Und genau das sieht man auch. Zu Beginn posiert das Paar für die Kamera und macht tatsächlich nur ein paar Urlaubsbilder. Am Strand wird es dann ernst.

+++ auch interessant für dich: „Let’s Dance“-Duo lässt die Bombe platzen – „Es ist endlich raus“ +++

Plötzlich geht Zsolt Sándor Cseke auf die Knie und holt den Ring aus der Hosentasche. Als sich seine Liebste sich zu ihm umdreht, ist ihr der Schock ins Gesicht geschrieben. Damit hat sie anscheinend wirklich nicht gerechnet. Lachend nickt sie und gibt ihrem Verlobten einen Kuss. Bei diesen Szenen schmelzen nicht nur die Fans des Tänzers dahin – auch zahlreiche „Let’s Dance“-Stars sind begeistert.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Let’s Dance“-Kollegen freuen sich

Die Kommentare überschlagen sich binnen weniger Stunden. Dabei gratulieren den beiden auch zahlreiche bekannte Gesichter aus der Sendung zur Verlobung. „Glückwünsche mein Lieber! Ich freue mich für euch. Alles Gute. Ich finde den Vorschlag von Alexandru gut. Drillinge und ciao Kakao“, schreibt Evgeny Vinokurov beispielsweise.

+++ „Let’s Dance“-Star meldet sich ungewohnt melancholisch – „Habe ein bisschen Angst“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Renata Lusin schreibt: „Wow. Wie süß seid ihr! So schön! Herzlichen Glückwunsch. Wünsche euch nur das Beste.“ Und von Christina Hänni gibt es folgenden Kommentar: „Herzlichen Glückwunsch! Jetzt will ich aber auch bei eurer Hochzeit in den Pool springen! Alles Glück der Welt, mein Lieber! Wir umarmen euch!“