„Let’s Dance“: RTL-Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „So schlimm war es noch nie“

Die „Let’s Dance“-Weihnachtsshow ist gerade erst ausgestrahlt worden, da dürfen sich die Fans der Tanzshow auch schon über neue Folgen freuen. Am 17. Februar startet die 16. Staffel der RTL-Sendung. Lange dauert es also nicht mehr. Natürlich kommt da bei vielen Zuschauern die Frage auf: Welche Kandidaten nehmen im Jahr 2023 teil?

Sechs Wochen vor dem Staffelstart veröffentlicht RTL die letzten Namen der „Let’s Dance“-Teilnehmer. Doch die Enthüllung sorgt nicht gerade für Vorfreude unter den Fans. Ganz im Gegenteil.

Seit mehr als 16 Jahren läuft „Let’s Dance“ nun schon bei RTL im Primetime-Programm. Zahlreiche TV-Stars, Ausnahmesportler und Musiker haben bereits an dem Wettbewerb teilgenommen. Und so mancher Promi hat sich dabei sogar als wahres Tanztalent herausgestellt – darunter ehemalige Fußballprofis wie Hans Sarpei und Rúrik Gíslason oder der Ex-Handballspieler Pascal Hens. Doch so langsam bekommt man das Gefühl, dass RTL die Promis ausgehen. Die Auswahl der diesjährigen Kandidaten stößt bei treuen Fans auf Unverständnis:

Anna Ermakova (Model und Tochter von Boris Becker)

Chryssanthi Kavazi (GZSZ-Darstellerin)

Sally Özcan (YouTuberin und Food-Bloggerin)

Alex Mariah Peter (GNTM-Siegerin aus dem Jahr 2021)

Sharon Battiste (Ex-„Bachelorette“)

Natalia Yegorova (Sängerin und Ex-Frau von Vitali Klitschko)

Knossi (YouTuber und Streamer)

Timon Krause (Mentalist)

Philipp Boy (Ex-Kunstturner)

Younes Zarou (TikTok-Star)

Ali Güngörmüş (Fernsehkoch)

Michael „Mimi“ Kraus (Ex-Handballspieler)

Abdelkarim (Komiker)

„Let’s Dance“-Fans sind empört: „Kenne absolut keinen dieser Promis“

Von den meisten Teilnehmern haben viele Zuschauer wahrscheinlich noch nie etwas gehört. „Dieses Jahr sind die Tanzprofis bekannter als die ‚Promis'“, kritisiert deshalb einer von ihnen bei Instagram. Und mit dieser Meinung steht er offensichtlich nicht alleine dar. Der Kommentar zählt über 750 „Gefällt mir“-Angaben. Eine andere Dame fordert nach der Bekanntgabe der mehr oder weniger namhaften Kandidaten, die Sendung auch für Normalos zugänglich zu machen. „Wenn ihr keine Promis mehr findet, dann öffnet die Show doch für Laien, die sich bei RTL bewerben? Da wären sicher einige Talente dabei und den Promistatus braucht man ja scheinbar sowieso nicht mehr“, ärgert sich die Zuschauerin.

Bereits in den vergangenen Jahren haben sich die Fans darüber beschwert, dass sie sich bekanntere Namen in der Sendung wünschen würden. Doch „so schlimm wie dieses Jahr war es noch nie“, behauptet eine Frau bei Instagram. Und weiter: „Sehr schade, dass das Promi-Niveau bei ‚Let’s Dance‘ so in den Keller geht. Ich sehe hier nicht einen wirklichen Promi.“ Ein männlicher Fan wird da schon deutlicher. „Der Cast dieser Staffel ist echt eine Frechheit!“, wütet er in den Kommentaren. Immer wieder heißt es bei Instagram: „Ich kenne absolut keinen dieser Promis.“

„Dachte, Promis wären Menschen, die man kennt und nicht erst googeln muss“, spottet eine weitere Zuschauerin. Bleibt nur zu hoffen, dass das Publikum den neuen Kandidaten trotzdem eine Chance gibt und fleißig einschaltet. Schließlich gilt „Let’s Dance“ bisher als Erfolgsformat bei RTL – und nicht als Quotenflop.