„Let’s Dance“-Star Joachim Llambi deutlich – ihm fehlt jede Hoffnung

Joachim Llambi ist kaum noch aus der „Let’s Dance“-Jury wegzudenken. Seit Jahren bewertet er die prominenten Kandidaten an der Seite von Motsi Mabuse und Jorge González. Dabei ist er für seine flotten Sprüche und seine knallharte Meinung bekannt.

Auch abseits des Tanzparketts nimmt der „Let’s Dance“-Juror kein Blatt vor den Mund. Besonders wenn es um seinen Lieblingsfußballverein, dem MSV Duisburg, geht, wird der 61-Jährige ganz schön emotional.

„Let’s Dance“-Juror wird deutlich

Für den MSV Duisburg läuft die aktuelle Saison äußerst gut. Mit 24 Punkten nach zehn Spieltagen führt der Verein aus Duisburg die Tabelle souverän an – ganz zur Freude der Fans. Dazu gehört auch TV-Bekanntheit Joachim Llambi, der ebenfalls zufrieden mit der aktuellen Leistung seines Lieblingsklubs ist.

„Die Euphorie ist schon in Ordnung, die hat sich Duisburg auch verdient. Ich habe es schon früh gesagt: Der Abstieg war das Beste, was dem MSV Duisburg passieren konnte. Er tat zwar finanziell weh, aber so konnte man sich des Vorstands entledigen. Und nun sind gute Leute am Ruder“, sagte der ehemalige Tanzprofi gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Doch der Blick in die Zukunft scheint nicht so euphorisch zu sein, wie bei anderen Fans.

Manch ein Anhänger des MSV kommt bei den aktuellen Ergebnissen ins Träumen und denkt an einen potenziellen Aufstieg in die 2. Liga. Ein Szenario, welches der RTL-Star bewusst ausschließt. „Ich glaube nicht, dass es für den Aufstieg in die 2. Bundesliga reichen wird. Wir sind noch sehr früh in der Saison und langsam kommen die anderen auch schon näher. (…) Es wird sicher für den Klassenerhalt reichen“, stellt er klar.