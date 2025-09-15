Abseits der Kamera: Joachim Llambi verrät sein „Let’s Dance“-Geheimnis

Seit fast zwei Jahrzehnten sitzt Joachim Llambi fest in der Jury von „Let’s Dance“. Strenger Blick, scharfe Zunge – so kennt ihn das Publikum. Doch abseits der Kameras zeigt er eine ganz andere Seite.

Der Juror hat ein kleines Ritual, wenn die Aufzeichnungen unterbrochen werden. Kein Rückzug in die Garderobe, keine große Show. Stattdessen sucht Llambi die Ruhe im Innenhof des Studios. „Ich geh dann gerne mal sieben, acht Minuten raus. Zehn Meter entfernt gibt es einen Innenhof, da kann man ein bisschen frische Luft schnappen“, verrät er im Gespräch mit RTL. Eine kurze Auszeit, die hilft, konzentriert und gelassen in die nächste Showrunde zu starten.

Llambi verrät geheimes Ritual bei „Let’s Dance“

Kaum zu glauben, dass Llambi, bevor er als Juror bekannt wurde, fast 25 Jahre lang an der Börse arbeitete. In Düsseldorf und Frankfurt zog er die Fäden und kennt sich mit Finanzmärkten genauso gut aus wie mit Paso Doble und Rumba. „Tanzen ist fast noch der kleinste Part im Jahr“, sagt er den Sender. Neben der Jury-Tätigkeit tritt er regelmäßig auch als Finanzexperte auf.

+++ „Let’s Dance“-Star Tony Bauer: „Dieser Satz hat sich tief in mein Herz eingebrannt“ +++

Über die Erfolgsformel von „Let’s Dance“ hat Llambi eine klare Meinung. Gegenüber DWDL erklärt er: „Es gibt vier Konstanten, die diese Sendung tragen. Das ist zum einen die Moderation durch Daniel Hartwich, zusammen mit Victoria Swarovski. Dann ist natürlich die Jury eine Konstante, seit 13 Jahren unverändert. Das gibt es so in keiner anderen Adaption von ‚Strictly Come Dancing‘ und in keiner anderen weltweiten Show mit Jury.“

So bleibt Joachim Llambi für das Publikum nicht nur der strenge Tanzrichter, sondern auch ein Profi, der weiß, wann man Durchatmen muss – sei es auf dem Parkett oder draußen im Innenhof.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.