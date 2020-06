„Let's Dance“-Star Ilka Bessin: Bitteres Erlebnis im Krankenhaus – Krankenschwester sagt plötzlich...

Ilka Bessin war keine gewöhnliche Kandidatin bei „Let's Dance“ (RTL). Stattdessen war sie Publikumsliebling, tanzte sich bis ins Viertelfinale. Und das, obwohl Joachim Llambi nicht müde wurde, ihr zu sagen, dass sie auf dem Parkett nicht unbedingt Talent hat.

Ilka Bessin trat trotzdem jede Woche wieder an und tanzte sich mit ihrem Tanzpartner Erich Klann weiter in die Herzen der „Let's Dance“-Fans. Schon während der Show hat sie immer betont, dass für sie mit der Teilnahme ein Traum in Erfüllung geht. Einer, der ihr sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird - und das nicht nur aus schönen Gründen.

„Let's Dance“-Kandidatin Ilka Bessin über trauriges Krankenhaus-Erlebnis

Ilka Bessin hat sich gemeinsam mit Tanzpartner Erich Klann in die Herzen der Fans von Let's Dance getanzt. Foto: imago images/Revierfoto

Denn die Show hat auch körperliche Schäden bei ihr hinterlassen, wie sie nun in der neuen Podcast-Folge von Oliver und Amira Pocher verrät. Zurück bleibt nämlich ein dreifacher Knorpelschaden und ein angerissener Meniskus.

Im Gespräch mit Oliver und Amira Pocher erzählt sie ganz offen von der Diagnose – und von einem traurigen Erlebnis im Krankenhaus. Heute, so hat es den Anschein, kann Ilka Bessin zwar darüber lachen, doch im ersten Moment klingt das Erlebte doch traurig.

Denn der MRT-Termin von Ilka Bessin lief alles andere als schön. Sie habe sich auf den Weg ins Krankenhaus gemacht und an der Rezeption eine Krankenschwester getroffen. „Sie guckte mich an und ich sag so, ich hab einen Termin für ein MRT und sie sagt, das geht nicht“, erinnert sich die ehemalige „Let's Dance“-Kandidatin.

Das ist Ilka Bessin:

geboren am 18. November 1971 in Luckenwalde

gelernte Köchin, arbeitete als Kellnerin, Hotelfachfrau und Animateurin

war längere Zeit arbeitslos und entwickelte Anfang der 2000er die Figur „Cindy aus Marzahn“

2016 gab sie ihre Kunstfigur auf und startete neu durch

2019 ging sie zum ersten Mal als Ilka Bessin auf Tour

------------------------------

Ilka Bessin: „Sagt sie zu mir, ne, Sie sind zu dick für die Röhre“

Daraufhin habe sie nur entgegnet, das sie ein bisschen Panik habe. Doch die Krankenschwester lenkte ein. „Sagt sie zu mir, ne, Sie sind zu dick für die Röhre“. Von Amira kommt nur ein fassungsloses „Was?“. Doch dadurch lässt sich Ilka Bessin nicht beirren. Sie erzählt weiter: „Und ich so...ja, dann geh ich einfach wieder.“

Letztendlich bekam Ilka Bessin dann ihren Termin bei einem offenen MRT. Und da erhielt sie dann auch die Diagnose. Den Knorpelschaden würde man nicht mehr wegkriegen, sagt sie. Der Meniskus hingegen würde irgendwann wieder werden.

Überraschendes Geständnis von Ilka Bessin

