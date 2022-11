„Let’s Dance“: Plötzlich spricht er von einer Teilnahme – „Habt ihr sie noch alle?“

Insgesamt 22 Jahre moderierte er rund 750 Sendungen „Hart aber fair“ – jetzt flimmert seine Talkshow am Sonntag (13. November) das letzte Mal über die Bildschirme: Frank Plasberg macht Schluss mit dem Polit-Talk. Doch werden wir bald womöglich die Tanzkünste des 65-Jährigen bei „Let’s Dance“ bewundern können?

Frank Plasberg geht in den wohlverdienten Ruhestand. Zeit also für neue TV-Projekte? In einem Interview brachte Plasberg jetzt selbst eine mögliche „Let’s Dance“-Teilnahme zur Sprache. Seine Frau wolle, dass er dort Kandidat wird!

„Let’s Dance“: SO steht Plasberg zu einer Teilnahme

„Da gibt es enormen Druck von familiärer Seite! Mein Sohn findet die Idee auch ganz toll. Ich habe sogar seit einiger Zeit einen Trainer, mit dem ich versuche, meinen Körper einigermaßen im Griff zu behalten“, verriet Plasberg gegenüber der „Bild“.

Doch will er selbst überhaupt das Tanzbein bei RTL schwingen? „Ich sage dann: Habt ihr sie noch alle? Meine Familie hält mir dieses Stöckchen hin und hofft, dass ich da rüberspringe. Willkommen beim Unfallglotzen. Aber diesen Gefallen werde ich ihnen nicht tun.“

„Let’s Dance“: Plasberg hat andere Pläne

Die Aussagen von Plasberg sind wohl mit einem leichten Augenzwinkern zu verstehen. Doch auch, wenn eine „Let’s Dance“-Teilnahme eigentlich so gut wie ausgeschlossen ist – ganz hochlegen will der Journalist seine Füße trotz Ruhestand nicht. „Vielleicht werde ich mein Spanisch mal richtig angehen. Es ist ein gutes Gefühl, dass sich nicht so viele Dinge angehäuft haben, die ich endlich tun will oder muss. Wobei, in einem halben Jahr darf ich nicht vergessen, meine Rente zu beantragen.“

Weitere Nachrichten:

Um die 2.000 Euro würde er bekommen. „Ich habe natürlich rechtzeitig vorgesorgt, damit ich nicht auf die Rente angewiesen bin. Aber ich weiß, wie es ist, mit wenig auskommen zu müssen. Ich komme aus einem Haushalt, in dem wenig Geld war, als ich ein Kind war“, so Plasberg zu „Bild“.