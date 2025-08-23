„Let’s Dance“-Star meldet sich ungewohnt melancholisch – „Habe ein bisschen Angst“

Bei „Let’s Dance“ wirkt Ekaterina Leonova oftmals diszipliniert und streng. Nun zeigt sie sich von ihrer gefühlvollen Seite – und nimmt ihre Fans dabei mit auf eine ganz persönliche Reise. Die „Let’s Dance“-Profitänzerin, die erst am Valentinstag ihre Beziehung zu ihrem neuen Partner Ilya Viarmenich öffentlich gemacht hat, teilt auf Instagram jetzt eine Bilderreihe voller Sommer-Erinnerungen. Neben strahlenden Schnappschüssen mit Freunden und Familie finden sich darunter auch innige Pärchenfotos mit ihrem Ilya, die ihre Follower regelrecht ins Schwärmen bringen.

Doch zwischen verliebten Urlaubsmomenten und traumhaften Kulissen schwingt auch ein Hauch Wehmut mit. Denn Ekaterina Leonova blickt nicht nur auf einen der schönsten Sommer der letzten Jahre zurück, sondern gesteht auch offen, dass nicht alles einwandfrei geklappt hat. Anlass für ihren emotionalen Rückblick ist ihre bevorstehende Reise nach Russland zu ihrer Familie – ein Ziel, das sie voller Vorfreude, aber auch mit etwas Nervosität erwartet.

„Let’s Dance“-Star blickt melancholisch zurück

Auf Instagram teilt „Let’s Dance“-Star Ekaterina Leonova nach etwas längerer Abwesenheit eine Bilderreihe mit verschiedensten Eindrücken. Dazu schreibt sie: „Meine Lieben, ich habe schon eine Weile keine Fotos von mir gepostet. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht warum. Aber jetzt sitze ich vor meinem Koffer (morgen fliege ich zu meiner Familie nach Russland) und schaue mir das selbstgemachte Album für meinen Papa an… Ich verstehe, dass, wenn ich zurückkomme, der Sommer 2025 vorbei sein wird, und viele Jobs für den Herbst stehen schon auf dem Plan. Aber wie war dieser Sommer? Ich schaue die Fotos auf meinem Handy an… Und ich sehe Bilder von einem der schönsten Sommer meiner letzten Jahre!“

Weiter heißt es: „Es war nicht immer das perfekte Wetter, nicht alles lief nach Plan, aber die Menschen, mit denen ich diesen Sommer geteilt habe, waren perfekt. Danke an euch alle für die schönsten Momente und Erinnerungen (leider kann ich nur 20 Fotos posten). Und jetzt packe ich meinen Koffer weiter. Morgen steht eine Reise vor mir, vor der ich ein bisschen Angst habe. Aber das Endziel – meine Liebsten (meine Familie) zu sehen und zu umarmen – ist so viel wichtiger für mich! Wie war euer Sommer? Und soll ich euch auf meiner Reise mitnehmen?“

Ekaterina Leonova reist in ihre Heimat Russland

Die Fans der „Let’s Dance“-Profitänzerin sind hellauf begeistert. Sie wünschen ihr eine unvergesslich schöne Zeit in ihrer Heimat und würden sich über ein paar virtuelle Einblicke sehr freuen:

„Was für wunderschöne Bilder von wundervollen Menschen! Pass gut auf dich auf! Hab eine angenehme Reise und eine tolle Zeit mit deiner Familie.“

„Wohl verdient und weiterhin eine schöne Zeit!“

„Das freut mich das du einen schönen Sommer hattest!“

„So so schön. Du hast es dir so sehr verdient!“

„Unglaublich schön zu sehen wie glücklich du bist und endlich angekommen zu sein scheinst bzw. ankommen durftest! Freut mich total für dich!“

Mit ihrem ehrlichen Rückblick berührt Ekaterina Leonova nicht nur mit romantischen Urlaubsfotos, sondern auch mit ihren offenen Worten. Die „Let’s Dance“-Tänzerin zeigt einmal mehr, dass hinter der disziplinierten Profitänzerin auch eine sensible Frau steckt, die sich nach Nähe und Familienmomenten sehnt.



