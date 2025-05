„Let’s Dance“: Sorge um Ekaterina Leonova – Fans befürchten Schlimmes

Ekaterina Leonova gehört seit 2013 fest zur „Let’s Dance“-Familie. Bereits in ihrer ersten Staffel überzeugte sie mit Paul Janke und erreichte den dritten Platz. Vier Jahre später holte sie mit Gil Ofarim den Titel. Es folgten weitere Siege mit Ingolf Lück und Pascal Hens. Niemand sonst hat bei „Let’s Dance“ so viele Erfolge am Stück erzielt.

2019 gewann sie zusätzlich die Profi-Challenge mit Massimo Sinató. In diesem Jahr siegte der RTL-Star erneut, diesmal mit Diego Pooth. Viele Fans sind sich einig: Auch 2025 wird Ekaterina bei der Profi-Challenge gewinnen – diesmal an der Seite von Valentin Lusin. Doch trotz des Erfolgs mischt sich Sorge unter die Bewunderung.

Wird „Let’s Dance“ für Ekat zum Nachteil?

Einige Zuschauer vermuten, dass Ekaterina im kommenden Jahr nicht mehr bei „Let’s Dance“ teilnehmen darf. Der Grund: ihre lange Siegesserie. Auf Instagram schreiben Fans: „Ich hoffe, Ekat darf nächstes Jahr mittanzen und wird nicht aufgrund der 4 Siege von der Teilnahme ausgeschlossen.“ Eine andere Nutzerin äußert die gleiche Angst: „Genau das ist auch meine Angst.“

Einige glauben sogar, Ekaterina sei „zu gut“ für „Let’s Dance“. Ein Fan erklärt: „Manche haben geschrieben, weil sie so gut ist und alle zum Sieg bringt.“ Doch andere widersprechen. Ihrer Meinung nach hatte Ekat nur deshalb pausiert, weil es damals Probleme mit ihrer Aufenthaltsgenehmigung gab. „Das hatte nichts mit den Siegen zu tun. Sondern mit den Problemen um ihre Aufenthaltserlaubnis“, schreibt ein Fan.

Diese Schwierigkeiten scheinen inzwischen gelöst zu sein. Denn Ekaterina hat ihren Einbürgerungstest bestanden.

