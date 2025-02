„Let’s Dance“: Kurz nach der großen Kennenlernshow ist es offiziell

Am Freitagabend (21. Februar) wurde auf RTL das Parkett wieder heiß getanzt. Denn um 20.15 Uhr hieß es „Let’s Dance“! Seit mittlerweile 18 Staffeln kämpfen 14 Promis mit ihren Profi-Tanzpartnern um den begehrten Titel. Doch nach all den Jahren stellt sich die Frage: Kann die Show ihr Publikum noch fesseln?

Ein Blick auf die Quoten verrät die Antwort.

Kurz nach „Let’s Dance“ herrscht Gewissheit

Kurz nach Auftakt von „Let’s Dance“ ist es offiziell: Die Eröffnungsparty zum 18. Geburtstag war ein echter Erfolg. „Let’s Dance – Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow“ läutete am Freitagabend die 18. Staffel von Deutschlands schönster Tanzshow ein und begeisterte 3,60 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Dies berichtet das Medienportal „DWDL.“

Die Stars und Profis tanzten sich auch in die Herzen der Jüngeren. 0,92 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten in der klassischen Zielgruppe für einen Marktanteil von 19,3 Prozent und den klaren Tagessieg. Lediglich gegen einen Sender kam RTL zur Primetime nicht an.

„Let’s Dance“ muss sich geschlagen geben

In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag die Tanzshow mit 16,4 Prozent Marktanteil ebenfalls vorn. Mit insgesamt 3,6 Millionen Zuschauern musste sich „Let’s Dance“ einzig dem ZDF geschlagen geben. Der Öffentlich-rechtliche sicherte sich zur Primetime mit „Die Chefin“ 5,6 Millionen Zuschauer.

Doch ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt: Die Mega-Quoten der frühen Staffeln von „Let’s Dance“ sind Geschichte. 2023 und 2024 waren noch knapp vier Millionen Zuschauer dabei – früher waren es sogar deutlich mehr. Ob sich „Let’s Dance“ in den kommenden Wochen steigern kann? Das Tanzfieber ist auf jeden Fall geweckt!

Das sind alle Paarungen der 18. Staffel von „Let’s Dance“:

Musikerin Jeanette Biedermann mit Vadim Garbuzov

mit Podcasterin & Content Creatorin selfiesandra mit Zsolt Sándor Cseke

mit Stuntfrau Marie Mouroum mit Alexandru Ionel

mit Reality-TV-Star Leyla Lahouar mit Sergiu Maruster

mit Content Creatorin Paola Maria mit Massimo Sinató

mit Schauspielerin Christine Neubauer mit Valentin Lusin

mit Schauspielerin Simone Thomalla mit Evgeny Vinokurov

mit TV-Koch & „First Dates“ -Gastgeber Roland Trettl mit Kathrin Menzinger

mit Comedian Osan Yaran mit Christina Hänni

mit Golfprofi & Student Diego Pooth mit Ekaterina Leonova

mit Para-Schwimmer Taliso Engel mit Patricija Ionel

mit Ehemaliger Profisportler Fabian Hambüchen mit Anastasia Maruster

mit Entertainer Marc Eggers mit Renata Lusin

mit Musiker Ben Zucker mit Malika Dzumaev

Nächsten Freitag, 28. Februar 2025, 20.15 Uhr, geht „Let’s Dance“ mit der ersten der zwölf regulären Liveshows weiter.