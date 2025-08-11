„Let’s Dance“-Star teilt emotionale Botschaft – „Die Wunden heilen langsam“

2025 sorgte Jeanette Biedermann in der RTL-Sendung „Let’s Dance“ für unvergessliche Momente. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov wirbelte sie Woche für Woche mit einem breiten Grinsen über das Parkett.

Doch nach der Show zeigt sich die diesjährige „Let’s Dance“-Kandidatin von einer anderen, nachdenklicheren Seite. Vor Kurzem zog sie sich sogar komplett zurück (wir berichteten). Auf Instagram teilt sie nun rührende Worte und lässt ihre Follower an ihren Gedanken teilhaben.

„Let’s Dance“-Star teilt emotionale Worte

Vor Kurzem musste Jeanette Biedermann einen für sie großen Verlust verkraften. Ihre Katze, die sie fast 20 Jahre hatte, ist verstorben. Der „Let’s Dance“-Star hatte eine spezielle Bindung zu dem Tier und trauert immer noch.

„Ich liebe das Leben und es liebt mich schon ein bisschen zurück! Die Wunden heilen langsam. Ich komme auch hin und wieder mal zur Ruhe. Shiva’s kleine Beerdigung steht uns noch bevor. Ich vermisse sie so sehr. Ich versuche gerade neue Musik zu machen, aber meine Gedanken schweifen immer ab. Brauche wohl noch Zeit“, schreibt sie zu einem Bild von sich. Ihre Fans finden aufmunternde Worte.

„Let’s Dance“-Star erfährt Support

In den Kommentaren liest man unzählige, aufmunternde Nachrichten. „Weine nicht, weil es zu Ende ist! Lächle, weil es schön war! Jedem einzelnen Tier, das ich in den Tod begleitet habe, hinterlässt Narben. Aber auch schöne Erinnerungen. Diese sollten überwiegen. Sie werden es euch danken, eine schöne Zeit mit euch gehabt zu haben“, schreibt ein Instagram-Nutzer beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Mein Beileid. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich ein halbes Jahr brauchte, um mit dem Verlust einigermaßen klarzukommen. Sie sind und bleiben in uns und werden nie vergessen. Die Liebe bleibt.“