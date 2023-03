„Let’s Dance“-Überraschung am Jurypult! Jetzt mischt SIE in der Show mit

Die Proben für die zweite Liveshow von „Let’s Dance“ laufen auf Hochtouren. Am Freitagabend (3. März) stellt sich dann wieder die Frage, wer raus ist und wer weitertanzen darf.

Eine, die das Zittern um die nächste Runde schon hinter sich hat, ist Barbara Meier. Die einstige Gewinnerin von „Germanys next Topmodel“ schwebte 2018 an der Seite von Profitänzer Sergiu Luca teil. Auch wenn es damals nicht für den Titel reichte, soll ausgerechnet sie jetzt 2023 in der „Let’s Dance“-Jury sitzen.

„Let’s Dance“-Überraschung: Barbara Meier tritt als Gastjurorin auf

An tänzerischer Erfahrung mangelt es Barbara Meier nicht. Wenn auch nicht auf Platz 1, schaffte es das Model als Drittplatzierte aufs Treppchen. Jetzt soll Barbara mit ihrer Expertise als Gastjurorin glänzen.

Allerdings nicht an der Seite von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González, sondern bei deren österreichischen Kollegen. Die sind nämlich parallel zur deutschen Jury im Einsatz.

++ „Let’s Dance“: Knossi packt über geheime Leidenschaft aus und schockiert Tanzpartnerin – „Was?!“ ++

„Let’s Dance“: Barbara Meier feiert Show-Comeback

Auf ihrem Instagramkanal machte Barbara Meier die Nachricht jetzt öffentlich. Und gab dabei direkt mal bekannt, wann ihre Fans sie wieder im TV sehen können.

Barbara Meier schaffte es 2018 mit Sergiu Luca ins Halbfinale. Foto: IMAGO / Future Image

„Nachdem ich 2018 bei Let’s Dance bis ins Finale tanzen durfte, kehre ich am Freitag endlich wieder in den Ballroom zurück!“ Bedeutet: Barbara Meier geht zeitgleich mit den neuen Kandidatinnen und Kandidaten der deutschen Version auf Sendung.

Über die Chance, erneut Tanzluft schnuppern zu können, zeigt sich das Model ganz begeistert und schreibt: „Tanzen ist und bleibt einfach eine große Leidenschaft von mir!“

Mehr News:

Und nicht nur Barbara freut sich, sondern auch ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen. „Eine Fantastische wirst du sein“, „Die schönste Jurorin ever“, oder „Finde ich richtig cool“, sind nur einige der Kommentare zu Barbaras Jurorinnen-Debüt.

RTL zeigt „Let’s Dance“ freitags um 20.15 Uhr live im TV und online in der Mediathek bei RTL+.